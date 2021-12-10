Шестилетний ребенок умер на приеме у стоматолога в Санкт-Петербурге

В стоматологии в Петербурге умер шестилетний ребенок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга умер шестилетний ребенок во время приема в частной стоматологической клинике на улице Шаврова. Факт трагедии «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе городской прокуратуры.

- По факту смерти ребенка проводится проверка, - сообщили в надзорном ведомстве Санкт-Петербурга.

По предварительной информации, 10 декабря мальчику сделали наркоз перед лечением зубов, однако он не пришел в себя. Родители ребенка в шоке от случившегося. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если виновных установят, то им грозит до шести лет лишения свободы.

Добавим, что у наркоза в детской стоматологии есть четкие ограничения. Сначала ребенку нужно пройти комплексное обследование и сдать необходимые анализы, чтобы выяснить, будет ли такой метод лечения безопасен, и выдержит ли маленький организм. Обычно наркоз длится не более часа. При этом должен присутствовать профессионал-анестезиолог, который следит за состоянием юного пациента: смотрит пульс, ЭКГ, показатели артериального давления, контролирует дыхание и уровень глубины анестезии. Стоматолог и медсестра тем временем концентрируются на самом лечении.

Стоит отметить, что при глубоком наркозе ребенку ставят катетер. Благодаря этому врач может вводить в вены вещества, которые снизят вероятность возможных осложнений при анестезии, допустим, антигистамин.