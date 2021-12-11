Влюбленную пару облили кислотой во время прогулки в Петербурге

Мужчина облил подростков кислотой в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Влюбленную пару молодых ребят облили кислотой во время прогулки по вечернему Санкт-Петербурга. Странное нападение произошло в седьмом часу вечера 10 декабря 2021 года, когда 18-летний парень шел со своей 16-летней девушкой по набережной канала Грибоедова. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В службу 112 позвонил 18-летний юноша и рассказал, что у дома 86 по набережной канала Грибоедова, неизвестный облил кислотой заявителя и его девушку, - рассказал источник.

На место разу же приехали медики и сотрудники полиции, которые обнаружили влюбленных с различными химическими ожогами тела. Девушку забрали в детскую больницу. У нее ожог лица, головы, шеи, тела и 11 процентов рук. Также она получила ожог роговицы. Состояние ее тяжелое, поэтому врачи ввели пациентку в состояние медикаментозного сна.

Парню повезло чуть больше. Его также доставили в больницу с ожогом лба 1-2 степени, ожогом кисти, предплечья. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Полицейские в тот же день задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина. Пока что мотивы его не ясны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.