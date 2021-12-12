Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года: Плюсовая температура и слякоть

Какой будет погода на неделе с 13 по 19 декабря в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Зимние холода продержались в Санкт-Петербурге все полмесяца. Уже с начала недели в городе начнет теплеть, а к среде температура воздуха вновь поднимется выше нуля. При этом все время будет много осадков. Следует ждать слякоть и лужи. Рассказываем, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года.

- В понедельник, 13 декабря, в городе будет еще слегка морозно. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, а днем поднимется до нуля градусов. Вместе с этим пойдет небольшой снег, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Чем дальше, чем теплее. Во вторник, 14 декабря, температура воздуха в Петербурге тоже будет держаться в районе нуля, а уже 15 и 16 декабря, в среду и четверг, в Северной столице днем ожидается до плюс 3 градусов. Вместе с этим в городе пройдут сначала мокрый снег, который вскоре полностью превратится в дождь. Разумеется в такую погоду не обойтись без зонта и непромокаемой обуви, так как луж будет много, особенно после продолжительных снегопадов, которые были в начале декабря.

В пятницу, 17 декабря, в Петербурге будет стоять еще плюсовая температура до 2 градусов, даже немного выглянет солнце. А ближе к выходным снова начнет немного холодать. В субботу, 18 декабря, в городе установится ноль градусов, в воскресенье, 19 декабря, до минус 1 градуса.