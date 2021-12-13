Сгорело все: огонь уничтожил три ангара на вещевом рынке в Петербурге

Вещевой рынок наполовину сгорел в Петербурге. Фото: ГУ МЧС по СПб и ЛО

Сильнейший пожар уничтожил почти половину крупного вещевого рынка во Фрунзенском районе Петербурга. Ангары с одеждой и обувью вспыхнули ранним утром понедельника, пока все торговцы еще спали. К моменту, когда они прибежали на рабочие места, уже все полыхало открытым пламенем. Спасти удалось лишь несколько коробок с вещами. Остальное сгорело.

- В 05:11 поступило сообщение о пожаре на территории вещевого рынка по адресу: улица Салова, дом 62. Из восьми пристроенных друг к другу ангаров, размерами 20х20 метров и высотой семь метров каждый, горение происходило в трех. Площадь горения - 1200 квадратных метров, - сообщала пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Спасти удалось немногое. Фото: ГУ МЧС по СПб

На место ЧП срочно прибыли 13 единиц техники и более 60 спасателей. В течение трех часов они боролось с огнем и к восьми утра пламя удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Еще через 45 минут площадь возгорания сократилась до 300 метров. Но сами горевшие ангары уничтожены огнем полностью.

- В 08:28 ликвидировано открытое горение, ранг пожара снижен до первого номера. В данный момент происходит тление в завалах на общей площади 300 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали, - отмечают в МЧС.

Отметим, что два года назад рынок на Салова уже горел.