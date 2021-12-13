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Общество13 декабря 2021 9:34

«Продам мальчика срочно»: в Ленобласти девушка выставила младенца на продажу ради тортиков

17-летняя жительница Тосно дала объявление о продаже грудного ребенка, чтобы раскрутить свой бизнес
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Жительница Ленобласти дала объявление о продаже ребенка.

Жительница Ленобласти дала объявление о продаже ребенка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские провели профилактическую беседу с молодой предпринимательницей из Тосно, которая опубликовала объявление о продаже грудного ребенка за 10 тысяч рублей, чтобы…лучше продавались ее тортики.

- 12 декабря в полицию обратилась женщина, которая на сайте объявлений увидела предложение о срочной продаже ребенка – на фото мальчик в пеленках, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Полицейские быстро нашли объявление и установили, на кого зарегистрирован аккаунт. Владелицей оказалась жительница одной из коммуналок на улице Салова. Она пояснила, что в соседней комнате жила ее родственница, которая с ее аккаунта и разместила предложение о продаже малыша. Но сейчас девушка проживает в Тосно.

Сыщики смогли достать телефон отца девушки. Тот пояснил, что ребенка у нее нет, она начала свой бизнес по изготовлению тортов на заказ, но идет он плохо. Чуть позднее стражи порядка пообщались уже с самой молодой предпринимательницей. Она и рассказала, что нашла в интернете фото чужого малыша и опубликовала фото в интернете, чтобы раскрутить бизнес.

Как связаны тортики и выставленные на продажу грудные дети, девушка пояснить не смогла. В итоге с ней провели профилактическую беседу о нормах морали и посоветовали выбирать более подходящую рекламу.

Происшествия: ЧП