Привет из Хогвартса: в Токсово новогоднюю елку украсили живыми совами

Совы на елочке вызвали умиление пользователей соцсетей. Фото: vk.com/muzey_sovushek

Что это, привет из Хогвартса? Или почтовые совы из поттерианской саги ждут нового письма? Нет. Это музей сов в Токсово, который покорил соцсети своими умилительным видео. Они выложили ролик новогодней елочки, которую украсили… живыми совами.

Семейство сплюшек облюбовали праздничное дерево и стало его главной изюминкой. Ну прям елка и филоСОВский камень, шутят уже пользователи.

- На видео все семейство: папа Капитошка, мама Зоя и их детки. У парочки до карантина не получалось завести потомство, но потом птенцы все-таки родились, - рассказала «Комсомолке» хозяйка музея Галия Насибуллина. – Мы к каждому празднику делаем такие тематические фотосессии. Злопыхатели в интернете пишут, что птицы сидят испуганные, будто мы их привязали, но это не так. Они прекрасно себя чувствуют.

Но, как оказалось, сразу после фотосессии крылатое семейство с елки все-таки слетело. Сидеть без дела им не по нраву. Хозяйка птиц говорит, что ее сплюшки хоть и почтовые, но письма в Хогвартс не доставляют. Зато в ответ получают много добрых пожеланий от пользователей соцсетей.