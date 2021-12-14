Впала в кому: Сосулька пробила голову молодой женщине в центре Петербурга

Сосулька пробила голову петербурженке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

33-летняя жительница Петербурга получила открытую черепно-мозговую травмы и впала в кому после прогулки по центру города. На набережной мойки на нее с крыши упала сосулька, которая пробила голову женщине.

- 13 декабря в 13:28 в полицию поступило сообщение, что у дома 73 по набережной реки Мойки лежит человек. Прибывшим на место участковым установлено, что в 13:15 с крыши дома сосулька упала на женщину 1988 года рождения, которая бригадой скорой помощи доставлена в Мариинскую больницу, - сообщает источник «КП-Петербург».

Повреждения оказались крайне серьезными. Медики диагностировали у пациентки открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом основания черепа. Женщина помещена в реанимацию в состоянии комы.

Для выяснения обстоятельств трагедии, полиция изъяла запись с камер наблюдения, установленных на доме. А в петербургском управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности. Учитывая, что это повлекло тяжкий вред здоровью, виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Увы, это инцидент в центре города оказался не единственным. Вечером того же дня на 3-ей Советской улице тяжелые травмы получил 60-летний мужчина, на которого с крыши сошел снег. У потерпевшего открытая рана головы и компрессионный перелом позвоночника. Состояние пациента тяжелое. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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