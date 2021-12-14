«Выиграла суд в день рождения сына»: ЕСПЧ обязал Россию выплатить Рите Грачевой 30 миллионов рублей за отрубленные мужем руки

Рита выиграла иск в ЕСПЧ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Телеведущая Маргарита Грачева, которой муж из ревности отрубил обе руки в Серпухове, может стать богаче на 30 миллионов рублей. Такое решение принял Европейский суд по правам человека, который рассмотрел иски жертв домашнего насилия из России. Среди них оказалась и Рита, она получила самую большую компенсации среди россиянок - 370 тысяч евро. Телеведущую такое решение суда застало в день рождения одного из трех ее сыновей. Стало ли это хорошим подарком и как она собирается потратить эти деньги, "КП"-Петербург" спросила у самой Маргариты.

- Я знаю про это решение, но денег я пока не получала, а еще наша страна может это обжаловать, потому что иск был подан против РФ, - поясняет Маргарита Грачева. - Бывшего мужа суд в России тоже обязал выплатить компенсацию. Но он за все время мне прислал лишь несколько раз по 200 рублей. Я так понимаю, в тюрьме нет работы.

Маргарита потратит деньги на протез Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Маргарита считает, что пока "глупо делить шкуру неубитого медведя". Однако сумму компенсации она с адвокатом рассчитывала неслучайно.

- Мы высчитали, сколько денег нужно на обслуживание протеза, каждые два-три года их нужно менять, так как они ломаются, - объяснила Грачева. - Вот у меня сломался один палец, там ремонт был около 350 тысяч рублей. Сам протез стоит около 4 миллионов рублей. Хорошо бы иметь второй. Потому что когда один ломается, ты отправляешь его в Германию на ремонт, который длится несколько месяцев. Поэтому я оставлю деньги на будущее, на протезировании и, возможно, на реабилитацию. Неизвестно, что у меня будет со второй рукой потом.

У Грачевой трое детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

При этом Рита надеется, что даже если ей деньги не выплатят, то такое решение суда подтолкнет к принятию закона о домашнем насилии.

- Я не удивлюсь, если Россия будет обжаловать компенсацию, но я хочу именно тему закона продвинуть, - признается Рита. - Однако если деньги выплатят мне будет попроще. Потому что я получаю пенсию по инвалидности 20 тысяч и по 1 тысяче рублей сверху на каждого ребенка (у Маргариты три мальчика - прим. ред.). Но сегодня я думаю лишь о дне рождении сына!

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