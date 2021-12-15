Студент-шизофреник грозил устроить теракт в морском университете Петербурга

Студент грозил расстрелять преподавателей вуза. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Кировского района Петербурга задержали 21-летнего студента университета Морского и речного флота имени Макарова, который угрожал терактом в вузе. Слова о возможном расстреле преподавателей дошли до ректора, который и заявил в полицию.

- 13 декабря в 23:57 в Дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение о том, что студент третьего курса может совершить теракт в университете. У заявителя есть аудиозапись разговора между студентами, - сообщает источник «КП-Петербург».

Делом тут же занялись оперативники центра «Э» - по противодействию экстремизму. Они выехали по месту жительства студента на канале Грибоедова, но там его не нашли. Ближе к пяти утра молодого человека обнаружили в компьютерном клубе в другой части города.

- Установлено, что студент третьего курса университета Морского и речного флота имени Макарова, в ходе переписки с одногруппниками в социальной сети «ВКонтакте» высказался негативно в адрес преподавателей, заявляя намерение прийти в университет с оружием и расстрелять преподавателей при сдаче зачетов, - отмечает источник «Комсомолки».

Известно, что задержанным оказался уроженец Сыктывкара, имеющий проблемы с психикой. После опроса в полиции, студент был госпитализирован бригадой скорой помощи в городскую психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

Родители парня пояснили, что их сын состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения.

Сейчас по факту произошедшего начата проверка. Дальнейшие процессуальные действия будут приняты по ее результатам. Сведений о наличии оружия у студента нет.

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