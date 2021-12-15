Петру Великому посвящается

Епископ Гатчинский и Лужский, Владыка Митрофан поприветствовал всех участников встречи.Фото: Гатчинская епархия.

В следующем году - знаковом для Санкт-Петербурга и Ленинградской области - будет с размахом отмечаться юбилей первого императора России. Поэтому и тема традиционных Рождественских образовательных чтений Гатчинской епархии в этом году посвящена предстоящему событию.

- С 2017 года комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти оказывает содействие областным епархиям в подготовке и проведении региональных чтений, уже по праву вошедших в календарь ярких культурных событий, - рассказала председатель комитета Лира Бурак.

Как и в 2020-м, сейчас мероприятие состоялось в смешанном формате: доклады были представлены как онлайн, так и очно. Даже при таких ограниченных условиях Рождественские чтения получились насыщенными. Кроме рассказа о деятельности Петра, состоялось обсуждение роли православия в развитии школьного образования, а также творческие выступления.

Специально приглашенная группа хора Павловского кафедрального собора и лауреат международных конкурсов Анна Абикулова исполнили духовно-музыкальные произведения, в числе которых и любимые первым российским императором - кант, ирмосы, виват. Известно, что Петр «до греческого напеву великую охоту имел» и сам в церкви часто подпевал хору. Рождественские чтения Гатчинской епархии проходят уже в восьмой раз, каждая встреча укрепляет связь между духовным миром и светским. В этом году их открыл епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, в обсуждении участвовали специалисты администрации и сферы образования Гатчинского района, председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии иерей Николай Святченко, представители духовенства и общественности.

- Чтения являются крупнейшим церковно-общественным форумом, уникальным по значимости явлением в сфере духовно-нравственного просвещения, образования и патриотического воспитания, - уверена Лира Бурак.

В рамках чтений были награждены победители епархиального этапа XVII Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира». Талантливые ребята получили грамоты и памятные подарки.