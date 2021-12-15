В Ленобласти подвели итоги года в сфере национальной политики

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак. Фото: msu.lenobl.ru.

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»

Ленобласть - большой многонациональный регион. На его территории проживает более 140 национальностей и представителей самых разных религий. Сохранению их традиций и культур здесь уделяют особое внимание. На реализацию стратегии национальной политики из бюджета региона выделяется более 30 миллионов рублей. Об этом в эфире телеканала «ЛенТВ24», подводя итоги года, рассказала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

Среди главных направлений работы комитета - поддержка коренных малочисленных народов. В 47-м регионе их три - вепсы, водь и ижора. Большое внимание уделяется сохранению их культуры и самобытности.

- Мы очень трепетно относимся к этим народам, они, что называется, наш «золотой фонд». Акцент сделан на поддержку культуры, языков, традиций. Мы проводим большое количество культурных мероприятий - национальных праздников, дней деревень, организуем курсы языков, - отметила Лира Бурак.

Одна из основных целей комитета - создание условий для национально-культурного развития жителей, гармонизации межнациональных отношений. Конечно, из-за ограничений многие мероприятия в этом году пришлось перенести в онлайн-формат. Однако, когда эпидситуация позволяла, встречи проходили и вживую. Так, например, традиционное областное летнее мероприятие - народный татаро-башкирский праздник Сабантуй - провести не удалось. А вот более скромный Тосненский районный Сабантуй в поселке Шапки состоялся.

ОТ ЛЕКЦИЙ ДО ФЕСТИВАЛЕЙ

Еще одно важное направление - работа с религиозными объединениями. Каждый год в регионе проходит более 30 мероприятий межконфессиональной направленности. Яркий пример - зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима», где соревнуются участники, представляющие разные епархии и национально-культурные объединения, - играют в хоккей в валенках, состязаются в других видах спорта. Или пасхальный фестиваль «Светлое Христово Воскресение», где сотни ребятишек показывают себя в творчестве.

Победе русских войск над шведами на реке Воронежке в 1164 году посвящен фестиваль «Слава русскому оружию» с реконструкцией в деревне Самушкино. А главное событие уходящего года - конечно, празднование 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

- К этой дате приурочено более полутора тысяч мероприятий по всей Ленобласти. - Это видеоконференции, крестные ходы, лекции, чтения. Из-за пандемии часть из них прошла в формате онлайн, - добавила Лира Бурак.

С 2013 года в Ленобласти действует проект «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область», который направлен в том числе и на детей. В образовательных учреждениях региона для них факультативно организуют языковые курсы, семинары, а также экскурсии и мастер-классы.

- Ленинградская область - развивающийся регион, мы очень привлекательны для трудовых мигрантов, поскольку у нас активно ведется жилищное строительство, создаются новые предприятия, - отметила глава комитета.

Говоря о планах на будущий год, Лира Бурак рассказала, что комитетом планируется проведение порядка 150 мероприятий по разным направлениям. Среди важных задач остаются взаимодействие с национально-культурными объединениями и религиозными организациями, работа с мигрантами, а также поддержка Дома дружбы Ленобласти - одной из центральных площадок, где проходят встречи, выставки, презентации.