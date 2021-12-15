Мечты ленинградских сирот исполнит «Елка желаний»

На главном рождественском дереве разместили 130 детских писем Деду Морозу. Фото: Администрация Ленобласти

В Ленинградской области стартовала самая добрая предновогодняя акция «Елка желаний», ставшая ежегодной традицией. В фойе здания правительства 47-го региона появилось большое пушистое душистое рождественское дерево, украшенное игрушками, гирляндами и, самое главное, бумажными шарами. На каждом из таких шаров написаны мечты сирот, которые живут в Свирьстройском, Тихвинском и Сиверском ресурсных центрах.

ТРИ НАРЯДНЫХ ШАРИКА

На главной «Елке желаний» висит 130 бумажных шаров. Но детских желаний будет исполнено куда больше. В этом году акция расширена: такие же волшебные елки появятся в нескольких районных администрациях. Причина в том, что перед прошлым Новым годом акция вызвала большой ажиотаж - и многие ленинградцы тоже захотели помочь детям и подарить им счастливый праздник.

- Надеюсь, что у нас в этом году произойдет такое же чудо, как в прошлом, - люди настолько активно разбирали шарики с елки, что нам пришлось обновлять ее три раза. Благодаря этому исполнились желания очень многих ребят, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Сам губернатор по традиции взял с елки три шарика. Две 15-летние девочки попросили подарить им штатив с лампой для фотосъемок и рюкзак, а 16-летний юноша рассказал о желании получить от Деда Мороза набор мужской косметики.

- Абсолютно нормальные желания, очень скромные, - улыбнулся Дрозденко. - Точно будут исполнены.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Волшебная елка уже появилась в администрации Гатчинского района. Она также украшена шарами с желаниями детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Накануне старта акции они сами писали письма Деду Морозу и опускали их в специальный почтовый ящик, установленный в фойе благотворительного фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом».

В Тихвинском районе специальной волшебной елки нет. Зато возможность помочь детям перенесли в виртуальный формат. Благотворительная акция «Подари мечту» проводится в социальной сети «ВКонтакте» с 15 ноября до 29 декабря. Чтобы принять участие и исполнить мечту ребенка, надо зайти в группу проекта, выбрать пожелание, приобрести подарок и вручить его или передать в Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди». Важно: после выбора желания следует связаться с организаторами по телефону 8 (81367) 73-119!

Прекрасно то, что принять участие в каждой из этих акций и исполнить желание ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, может любой житель Ленинградской области.

КСТАТИ

Не останутся без новогодних подарков и братья наши меньшие. В Ленобласти началась акция «Сытый Новый год» в поддержку бездомных животных. С 13 по 29 декабря все желающие могут помочь хвостатым, проживающим в областных приютах.

Сделать это проще простого: купить сухой корм для кошек и собак, отнести его в любой МФЦ области и оставить под специальной новогодней елкой. Перед праздником Деды Морозы развезут вкусняшки по приютам, поздравят радостных носов и передадут все поздравления.

Первой площадкой проведения этой акции стал МФЦ «Приозерский». Местные жители с удовольствием откликнулись на призыв - и под новогодней елкой в центре уже собралась первая партия вкусных подарков.