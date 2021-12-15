Прекрасная Ленобласть будущего: Откроют две станции метро и 200 поликлиник, садиков и школ

Главные расходные статьи в 2022 году - это здравоохранение, образование, соцподдержка, дороги и комфортная среда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги уходящего 2021 года и поделился планами региона на 2022-й. Два с половиной часа глава региона отвечал на вопросы жителей и журналистов: рассказал о бюджете, инвестициях, медицине, ремонте и строительстве дорог, школ, детских садов и больниц, затронул проблемы экологии и обманутых дольщиков. Собрали самое главное.

8 МИЛЛИАРДОВ - НА КОМФОРТ, 24 - НА СОЦИАЛКУ

В начале выступления губернатор рассказал о принятом бюджете на 2022 год. Расходы региона должны составить 164 миллиарда рублей, а дефицит казны - 3,4 миллиарда. Главные статьи в 2022 году - это здравоохранение (25,6 миллиарда), образование (39,4 миллиарда) и социальная поддержка (24,3 миллиарда). На развитие дорожного хозяйства регион готов потратить 15,5 миллиарда рублей, а на формирование комфортной городской среды - 8,3 миллиарда.

- Федеральное финансирование в 2022 году получат Светогорск, Луга, Коммунар, Лодейное Поле и Тихвин. Объем поддержки составит 320 миллионов рублей, - добавил Александр Дрозденко. - До 2025 года на реновацию медицинских учреждений из бюджета области будем ежегодно выделять по миллиарду рублей. Что касается инвестиций, то в прошлом году Ленобласти удалось привлечь 500 миллиардов рублей, что почти на 5 процентов больше, чем годом ранее. Это позволило региону войти в пятерку субъектов федерации, наиболее благоприятных для вложений.

КАД-2 И ПОДЗЕМКА В КУДРОВО

Один из наиболее амбициозных и обсуждаемых проектов, который в ближайшее время начнут реализовывать в Ленинградской области, - это КАД-2. Новая кольцевая позволит разгрузить магистрали в регионе и отвести транзитные потоки от Санкт-Петербурга.

- От инициативы построить магистраль в створе бетонки мы решили отказаться, так как это займет много времени. Сейчас мы рассматриваем три разных проекта. Скорее всего, объединим два из них. Для нас важно выбрать такой план, чтобы как можно в меньшей степени затронуть интересы собственников земельных участков, - объяснил губернатор.

Новые развязки и дороги начнут строить и в городах-спутниках Петербурга: Всеволожске, Мурино и Кудрово. Для реализации проектов регион взял федеральный кредит в размере 8,7 миллиарда рублей под три процента. Эти средства пойдут на расширение Колтушского шоссе, обход микрорайона Южный во Всеволожске, создание объезда Мурино в створе Пискаревского проспекта с продлением дороги до Токсово, а также на постройку развязки Мурманского шоссе с КАД. За счет федерального бюджета возведут и мосты через реки Волхов и Свирь.

В Мурино новое кольцо появилось. Теперь очередь за всем регионом. Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

Появление метродепо в Кудрово даст новый виток развитию подземки в области. Сейчас власти региона обсуждают строительство станции метро в районе озера Уткина заводь и перспективы янинского направления.

Еще один важный транспортный проект - участок высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, который пройдет по Ленобласти. ВСМ поможет разгрузить железные дороги в регионе и нарастить скорость пригородных поездов - в частности, на Киришском направлении.

ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ ЗАПЛАТЯТ

В Ленобласти проживает 15 тысяч человек, которые не получили в срок обещанное застройщиками жилье. Некоторые из них смогут рассчитывать на денежные выплаты в 10 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на вынужденную аренду недвижимости. Механизм получения выплат пока находится в стадии разработки.

- Мы обсуждали целевую помощь. Она коснется тех, кто снимает жилье или прописан в Ленинградской области. Также на выплаты смогут рассчитывать неполные и многодетные семьи и те, кто имеет доход ниже среднего. В список точно не попадут так называемые инвесторы - жители, которые купили две или более квартир. Всего на выплаты смогут рассчитывать примерно 1500 человек, - рассказал Александр Дрозденко.

Затронули и большой вопрос аварийного жилья. Для расселения опасных зданий в 2022 году в области построят 10 домов, или 50 тысяч метров недвижимости.

ОТ МУСОРА ДО ДОМА - ПОЛКИЛОМЕТРА

До 2030 года в области должны заработать три мусороперерабатывающих завода. Их планируют разместить в Выборгском, Ломоносовском, а также на границе Всеволожского и Кировского районов. В 2022 году начнутся геологические и геодезические исследования, после которых власти примут окончательное решение. Параллельно с этим в регионе завершат работу мусорные полигоны - например, в ближайшее время планируются закрыть «Северную Самарку». Полностью регион избавится от полигонов в 2024 году.

- Хочется сказать противникам заводов: «Вы или крестик снимите, или трусы наденьте», - ведь эти люди ранее критиковали полигоны, которые мы закрываем! Что касается заводов, то предприятия будут производить из отходов альтернативное топливо, на котором, к примеру, сможет работать цементный завод в Сланцах, - отметил губернатор. - Полностью уйти от сжигания отходов нельзя, такой технологии попросту нет. Поэтому в печь будут отправлять около 35 процентов мусора, а оставшийся безопасный для окружающей среды пепел пойдет на засыпку ненужных карьеров.

Александр Дрозденко добавил, что заводы построят вдалеке от населенных пунктов, а санитарная зона предприятий будет составлять полкилометра.

100 СОЦОБЪЕКТОВ К 2023 ГОДУ

В 2022 году регион не будет приступить к строительству новых образовательных учреждений. Ленобласть собирается бросить все силы на достройку тех школ и детских садов, к возведению которых уже приступили.

В этом году сдали в работу 6 школ и 14 садиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- По итогам этого года у нас введены в эксплуатацию 37 социальных объектов, в числе которых 6 школ, 14 садиков, 7 спортивных и 3 медицинских учреждения. В 2022 году мы не будем приступать к строительству новых зданий, чтобы успеть закончить уже начатое. К 2023-му в регионе должно появиться около 100 социальных объектов, - сообщил губернатор. - А в течение следующих 8 лет в регионе планируется возвести 200 новых социальных учреждений.

А ЧТО ЕЩЕ?

- В 2021 году Ленобласть стала одним из лидеров среди регионов России по качеству школьного образования.

- Правительство области планирует инвестировать в строительство трассы для гонок «Формулы-1». Комплекс построят в Приозерском районе.

- Регион продолжит развивать портовые комплексы в Усть-Луге и Приморске - это проекты федерального уровня. При строительстве будут учитывать интересы местных жителей.