Полигонам осталось два года: Ленобласть наметила места под заводы по переработке мусора

Всего в области задумали пять предприятий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот уже два года в Ленобласти реализовывают мусорную реформу. Под этой формулировкой скрывается целый комплекс мер, который обеспечит поэтапный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Что важно: воплощают реформу в Ленобласти с учетом мусора Санкт-Петербурга. С 2017 года все твердые коммунальные отходы соседей, а это более 2 миллионов тонн в год, вывозят на ленинградские полигоны. Поэтому мощностей для обработки, утилизации и размещению отходов нужно намного больше потребностей самого региона.

ВРЕДЯТ ЭКОЛОГИИ, ЗАНИМАЮТ МЕСТО

При этом понятно: мусорные полигоны в нынешнем их виде оставлять нельзя. Они вредят экологии и занимают слишком много места. До конца 2023 года все существующие в области полигоны, где не перерабатывают, а только принимают и утрамбовывают мусор, должны закрыть, а землю, на которой они расположены, рекультивировать.

Найти места для перерабатывающих заводов непросто: очень много экологических ограничений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В нашей концепции выделены три позиции, - рассказал на итоговой пресс-конференции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Во-первых, отказ от мусоросжигательных заводов: против них и экологи, и жители области, которые считают, что технология пока не может считаться безопасной. Во-вторых, использование глубокой переработки, то есть сортировки и переработки 65 процентов отходов путем производства твердого восстановленного топлива, гранул. В-третьих, рекультивация карьеров и возвращение их в природный цикл с помощью грунтовых и органических отходов.

Яркий пример «в-третьих» - полигон «Самарка» во Всеволожском районе. Вы даже не представляете, сколько жалоб на него написали местные жители и экологи! Его проектные возможности были давно исчерпаны, а мусор сюда везли и везли. В областной схеме по обращению с отходами этого полигона больше нет. До конца года суд должен принять решение о его закрытии на рекультивацию.

ОСТРОВСКОЕ И ДУБРОВКА

Итак, остаются заводы глубокой переработки с производством гранул, SRF-топлива. Сбыт их уже практически налажен - покупать эти гранулы у области готовы крупные цементные заводы. Некоторые из них даже готовы участвовать в софинансировании производства, ведь для них использование топлива из бытовых отходов - это возможность попасть под зеленые преференции при выходе на европейский рынок.

Найти места для таких заводов непросто: очень много экологических ограничений, причем тех, которые установил сам регион. Так, при действующей санитарной зоне от 350 до 700 метров, глава региона распорядился искать участки, где в радиусе не менее 3 километров не будет ни одного дома.

Это первый момент. Второй: рядом должны быть заброшенные карьеры, чтобы «хвосты», те самые 35 процентов, использовать для их рекультивации.

Пока, кажется, все звучит логично. И все шло достаточно гладко, пока предварительно не определили две площадки - карьер Островское и карьер Дубровка. У них в основании кембрийские глины. А значит, как говорят геологи, заводы никак не будут влиять на подземные и грунтовые воды.

10 САНИТАРНЫХ ЗОН

Однако окончательное решение еще не принято. В правительстве Ленобласти подчеркивают: сейчас идет стадия изысканий. И пока она не окончится, говорить о строительстве рано. Губернатор это еще раз подтвердил в ходе прямой линии в разговоре с одной из жительниц села Ильичево Выборгского района. Женщина волновалась, что продукты переработки отравят воду.

- Сейчас это земли лесного фонда, - пояснил Дрозденко. - Пока не будут полностью завершены изыскания, никакого решения о строительстве принято не будет. Это же касается и Дубровки.

Отходы будут кропотливо разбирать и превращать в альтернативное топливо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом глава региона напомнил: от Островского до ближайшего дома почти 8 километров.

- Санитарная зона перекрыта пусть не в пятнадцать, но минимум в десять раз. Я, когда живу на Медном озере, то свалка от меня находится в 9 километрах. Чувствую, когда проезжаю, но еще раз повторю: это свалка, - говорит губернатор. - А мы говорим не о месте для захоронения отходов, а о строительстве высокотехнологичного производства, где будут соблюдаться все меры безопасности и работать очистные сооружения.

Понятно, что жить рядом с мусором, пусть даже если до него несколько километров, не хочет никто. Но к консенсусу в результате серьезных дискуссий в итоге все равно придется прийти. Ведь без заводов реализовать мусорную реформу тоже не получится. Представьте себе, если полигоны (от которых вонь и крысы) закроют, а заводы не откроют - куда тогда будут девать весь тот мусор, который ежедневно отправляется на свалки?

КСТАТИ

Единый оператор поторопился

На прошлой неделе экоактивисты и местные жители провели пикеты против строительства мусоросжигательных заводов. Виной тому стал «Невский экологический оператор», который самостоятельно, без согласований с областными властями, объявил конкурс на проектирование предприятий по переработке отходов.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе оператора, в условия конкурса внесли правки. Во-первых, изыскания будут продлены до конца следующего года. Во-вторых, чтобы успокоить людей, единый мусорный оператор планирует провести публичные слушания и объяснить все нюансы глубокой переработки, в том числе показать, что «хвосты» отходов не будут негативно влиять на окружающую среду и даже, напротив, помогут в рекультивации территорий.