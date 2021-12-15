Дрозденко - о новостройках в Ленобласти: «Время кавалерийской атаки прошло»

К началу декабря область ввела 3,3 миллиона свежих квадратов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Успехи Ленинградской области в 2021 году в строительной сфере обсудили глава региона Александр Дрозденко и заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Гордиться нам есть чем: 79 застройщиков сейчас одновременно возводят на территории области 546 многоэтажек.

РУБЛЬ ДЕСЯТКУ БЕРЕЖЕТ

В России существует показатель обеспеченности вводимыми квадратными метрами жилья на человека. Сегодня он составляет 1,8 квадратного метра.

- Наш регион первым в России достиг этого показателя, - рассказал Дрозденко. - Показатель ввода в эксплуатацию жилых домов достиг 3,3 миллиона квадратных метров к началу декабря (за весь 2020 год ввели 2,3 миллиона, а за 2019-й - 2,9 миллиона квадратов. - Прим. ред.). Примерно половина всего объема - это ИЖС, то есть частные дома и коттеджные поселки. Мы в два раза превысили показатель, который есть в указе президента Владимира Путина.

Наращивать объемы и темпы строительства жилья выгодно с экономической точки зрения и налоговой базы. Каждый рубль, вложенный в квадратный метр жилья, дает, по словам губернатора, 9 рублей росту экономики.

- Такие объемы строительства помогли региону значительно вырасти с точки зрения налоговой базы: с 200 миллионов 2012 года до 23 миллиардов, которые поступят в бюджет в этом году, - назвал серьезные цифры губернатор.

Замминистра подтвердил: динамика есть.

- Ленинградская область один из тех регионов, которые уже к началу ноября перевыполнили поставленный президентом план по вводу жилья на 2021 год, - говорит Стасишин. - При этом Санкт-Петербург тоже показывает серьезную динамику по вводу жилья и в сравнении показателей «год к году». Если в прошлом году к началу ноября в регионе было введено порядка 2,8 миллиона квадратных метров жилья, то на сегодня - чуть более 3 миллионов квадратных метров. Это хороший показатель даже для результатов всего текущего года.

Кстати, если посмотреть по динамике выдачи разрешений на строительство, то за последний год в Ленобласти заметно увеличение на 350 процентов. Это значит, что то, что заработали компании, они вложили в комфортную среду и новые площадки.

ДОМА БЕЗ ДОРОГ ВОЗВОДИТЬ НЕ БУДУТ

Конечно, без проблем никак. Не всегда социальная и дорожная инфраструктуры - школы, садики, поликлиники, дороги - поспевает за возведением новостроек. Регион продолжает содействовать решению проблемы обманутых дольщиков. Есть сложности с дефицитом рабочей силы, а инфляция сильно повлияла на цены стройматериалов. Себестоимость строительства в Ленобласти приблизилась к Петербургу, и очень сложно сохранить в таких условиях низкие цены для покупателей жилья. Как предупредил замминистра, если с этим не разобраться, то дальше роста не будет.

Но все эти вопросы стараются планомерно решать. Так, в регионе действует программа расселения аварийного жилья и благоустройства по программе «Комфортная городская среда».

Вопрос с обманутыми дольщиками планируют решить уже к 2024 году. Сейчас область привлекает застройщиков через определенные бонусные программы и прозрачный механизм привлечения средств компаний.

Регион продолжает содействовать решению проблемы обманутых дольщиков. Фото: Евгения ГУСЕВА

А вопрос новых дорог решают, в том числе, за счет федеральных инфраструктурных кредитов.

- Недавно мы открыли выезд на улицу Подвойского с улицы Центральную - выход на Мурманское шоссе в Кудрово, - рассказал Дрозденко. - Проблему транспортных потоков в районах будущего строительства область будет решать с упреждением. Нельзя больше возводить города, откуда невозможно выехать. Это касается перспективных территорий освоения: Уткиной Заводи, Новоселья, Гатчины и Аннино. Время кавалерийской атаки прошло. Сейчас нужны комплексный подход, комплексное освоение, а значит, разрешения на строительство без планов по развитию улично-дорожной сети выдаваться не будут.

Кстати, по словам Дрозденко, на решение проблем Мурино и Кудрово за последние 5 лет область потратила более 10 миллиардов бюджетных рублей.

Что касается цен на квартиры и дома, застройщики ищут совместные решения с властью. Например, есть программа-стимул по частичному выкупу соцобъектов и налоговые льготы.

Как рассказал Стасишин, в рамках новой методики расчета определили новый показатель средней рыночной стоимости квадратного метра, который используется при расселении аварийного жилья. Она приблизила нормативный показатель к рыночной цене. А значит, ленинградцы получат более крупные суммы компенсаций и программа расселения для них станет эффективнее и справедливее.

КСТАТИ

Строить будут еще больше

- Ваша команда работает как часы, несмотря на сложность агломераций, - отметил Никита Стасишин, изучив опыт Ленобласти. - Вы молодцы, вы действительно много строите.

А будут строить еще больше. Это замминистра пообещал зампредседателя правительства по строительству и ЖКУ Евгений Барановский. По словам чиновника, плановые показатели на 2022 и 2023 годы область уверенно выполнит. Только в новом квартале Новосаратовка планируется построить 4 миллиона квадратов нового жилья.

- Мы видим потенциал для роста по строительству многоквартирных домов, - заявил Барановский.