Где отдохнуть в праздники в Ленобласти: В домике на берегу озера или в экстрим-палатке в лесу

Разместиться в необычных избушкам можно и вдвоем, и большой компанией. Фото: Андрей АБРАМОВ

Время всеобщего отдыха все ближе - до новогодних праздников остается пара недель. Если вы еще не озадачились, как и где провести зимние выходные, предлагаем посмотреть в сторону ленинградских баз отдыха: здесь тебе и лыжи, и подледная рыбалка, и тихий семейный отдых. Большинство загородных комплексов находится в тенистых лесах у живописных водоемов, и под серебристым покровом снега пейзажи становятся по-настоящему сказочными. А согреться после прогулок на свежем воздухе можно в одном из уютных домиков или в русской баньке.

«Гринвальд Парк Скандинавия»

Цена: от 4200 руб./сутки.

Адрес: Выборгский район, поселок Горки.

Одна из крупнейших баз отдыха региона расположена на берегу лесного озера Радужное. Гости ценят место за уютные дома в скандинавском стиле. На территории работает ресторан, можно снять баню или сауну. Из развлечений - веревочный парк, лыжи и «ватрушки».

«Пасторское озеро»

Цена: от 3000 руб./сутки.

Адрес: Всеволожский район, озеро Пасторское.

Всего час езды от Санкт-Петербурга - и вы на берегу живописного озера. Современная база отдыха предлагает проживание в коттеджах или загородном отеле. Отдельно можно арендовать закрытую беседку с мангалом. Есть банный комплекс - можно сходить на спа-процедуры. В прокате сезонный спортинвентарь. Обязательно загляните в хаски-центр - там вы сможете пообщаться с дружелюбными собаками.

«Окуневая»

Цена: от 4000 руб./сутки.

Адрес: Выборгский район, Приморское городское поселение, Высокинская.

Комплекс находится в бухте Финского залива. На территории есть две мини-гостиницы и 20 коттеджей. Для гостей работает панорамный ресторан, две русские бани, прокат инвентаря. А главная фишка базы отдыха - гавань, где размещается яхт-клуб.

«Шишки на Лампушке»

Цена: от 3000 руб./сутки.

Адрес: Приозерский район, Раздолье.

Одна из самых необычных баз отдыха. Находится комплекс в сосновом лесу, и вся его территория разделена на секторы с домиками в разных стилях. Это и «русская деревня», и «восточный город», и «баварский хутор», и финские таунхаусы, и «норвежская деревня». Есть гриль-беседки, баня, прокат инвентаря. Можно поесть в ресторане, а для мероприятий предусмотрен банкетный зал.

«Вуокса Хутор»

Цена: от 3000 руб./сутки.

Адрес: Приозерский район, Ромашки.

Комплекс расположился неподалеку от реки Вуокса-Вирта. На его территории есть люксовые коттеджи, виллы для компаний и небольшие шале. Возле каждого - барбекю-зона. Можно сходить в баню, а перекусить в кафе на территории.

«Лесная рапсодия»

Цена: от 4400 руб./сутки.

Адрес: Выборгский район, Ильичево.

Курорт предлагает современный отдых на берегу Большого Симагинского озера. Остановиться можно в номерах отеля или отдельных коттеджах. Среди развлечений - спа-комплекс, бассейн, сауна. Для гостей работают два ресторана, а для мероприятий доступен банкетный зал.

«Лес»

Цена: от 2750 руб./сутки.

Адрес: Выборгский район, озеро Зеркальное.

Это место для тех, кто хочет отдохнуть от цивилизации в прямом смысле этого слова. На базе отдыха нет ни электричества, ни водопровода, зато есть дровяные печки, лесной родник, настоящая баня. Креативное пространство находится на берегу озера Зеркальное. Деревянные домики и шалаши стоят посреди нетронутого леса. А еще здесь можно покататься на санях.

После прогулок по заснеженным тропам согреться можно в скандинавском экодоме или в русской баньке. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Дубки»

Цена: от 4500 руб./сутки.

Адрес: Кингисеппский район, Дубки.

Современный загородный отель на южном берегу Финского залива. Новые корпуса выполнены в скандинавском стиле и точно порадуют любителей эстетики и комфортного отдыха. Но есть корпус и попроще - с номерами категории стандарт в деревенском стиле. На территории можно сходить в баню, пожарить шашлык, посидеть в лаунж-зоне или перекусить в кафе.

«Самая Ладога»

Цена: от 4000 руб./сутки.

Адрес: Приозерский район, Сторожевое.

Комплекс активного отдыха развернулся на берегу Ладожского озера. Разместиться предлагают как в маленьких номерах-студиях, так и в виллах для больших компаний. Можно покататься на лыжах и снегоходах, поиграть в хоккей. На территории есть баня и спа-кабинет.

«Пихтовое»

Цена: от 3990 руб./сутки.

Адрес: Выборгский район, Пихтовое.

Отличное место для тех, кто любит отдых на Финском заливе. База отдыха предлагает размещение в гостинице, где есть номера от стандартных до люксовых. Есть и VIP-апартаменты - большие коттеджи. К услугам гостей каток, банный комплекс, бильярд, боулинг, ресторан.

«Золотой берег»

Цена: от 3700 руб./сутки.

Адрес: Приозерский район, Запорожское.

На берегу Ладожского озера можно отдохнуть в финских коттеджах или уютных бунгало. Есть русская баня, детская площадка. Многие туристы особенно отмечают это место за возможность приехать с животными.

«Лесная сказка»

Цена: от 4000 руб./сутки.

Адрес: Выборгский район, Гвардейское.

Это место отлично подходит для семейного отдыха - здесь сдают в аренду просторные двухэтажные коттеджи. У каждого домика своя мангальная зона, а также собственный выход к Большому Лесному озеру, на берегу которого и стоит комплекс. Гости отмечают среди плюсов удаленность домиков друг от друга и тихую обстановку. Среди других услуг - баня и прокат спортивногоинвентаря.

«Мичуринский дворик»

Цена: от 1500 руб./сутки.

Адрес: Приозерский район, Мичуринское.

Отличная семейная база отдыха неподалеку от озера Мичуринское. Гостям предлагают проживание в современных коттеджах, баню, бильярд, караоке и даже джакузи под открытым небом. В шаговой доступности кафе и магазины. Туристы особенно нравятся ухоженная территория и комфортные домики.

«Онега-парк»

Цена: от 2900 руб./сутки.

Адрес: Всеволожский район, Васкелово.

Отдохнуть можно и неподалеку от Лемболовского озера. Варианты размещения - гостиничные номера и коттеджи. Есть сауна, прокат лыж и другого инвентаря. Поесть можно в ресторане - заказать трехразовое питание или блюда по меню а-ля карт.

«Янтарный берег»

Цена: от 3500 руб./сутки.

Адрес: Ломоносовский район, Черная Лахта.

База отдыха на южном берегу Финского залива предлагает размещение в деревянных домиках. Коттеджи стоят либо на береговой линии, либо посреди соснового леса. Это место хорошо подходит для активного отдыха. Здесь можно покататься на лыжах или отдохнуть в парной.

«ЛесОк»

Цена: от 3000 руб./сутки.

Адрес: Всеволожский район, озеро Банное.

Необычное лесное пространство со всем, что нужно для отдыха на природе: гриль-домики, шатры с мангалом. Можно посидеть у костра, а затем попариться в бане. Из средств размещения здесь доступны только глэмпинги - сафари-тенты и палатки с обогревом.

ВАЖНО!

Обычно номера и домики сдают посуточно, но новогодние праздники - исключение: большинство баз заселяет гостей минимум на двое суток.