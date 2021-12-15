«Снежный штаб» назвал районы Ленобласти, где быстрее всего убирают снег

Наиболее тщательно службы работали в Волосовском, Волховском, Лодейнопольском, Лужском районах и Сосновом Бору. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как только пришла зима, Ленинградскую область начало засыпать снегом. За первые дни декабря регион замело так, что уровень снежного покрова превысил 40 сантиметров. И это только начало, а впереди еще два с половиной зимних месяца плюс март, который тоже не отстает по заснеженности.

В понедельник, 13 декабря, состоялось совещание «снежного штаба» под руководством губернатора 47-го региона Александра Дрозденко.

- Зима проверяет, кто как готов решать задачи. Если мы видим, что постоянно возникают одинаковые вопросы по одним адресам, - будем принимать организационные и кадровые решения. Здесь нужен жесткий контроль и жесткий спрос, - подчеркнул Дрозденко.

А работы в области немало. Общая площадь территории, где постоянно надо убирать снег, - 171 миллион квадратных метров. За минувшую неделю службы чуть-чуть не дотянули и очистили 155 миллионов квадратов. Также были очищены порядка 3,5 тысячи квадратов крыш многоквартирных домов.

Наиболее тщательно службы работали в Волосовском, Волховском, Лодейнопольском, Лужском районах и Сосновом Бору. А вот из Всеволожского, Гатчинского и Кировского районов поступило больше всего жалоб, особенно от жителей новостроек.

Александр Дрозденко обратил внимание дорожных служб на то, что в области должны быть чистыми не только дороги. Очень важно, чтобы в порядке были тротуары и пешеходные дорожки, чтобы люди могли спокойно идти по свои делам, а не перепрыгивать сугробы.

Каждый день Госжилнадзор проверяет работу управляющих компаний и следит за тем, как проходит уборка дворов и территорий вокруг домов. На дорогах трудятся сотрудники «Ленавтодора». Для автомобилистов работает круглосуточная горячая линия, куда можно пожаловаться на уборку трасс: 8 (812) 251-42-84.