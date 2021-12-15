Бывшего главу "Леноблбанка" задержали по подозрению в хищении 200 млн рублей

Экс-главу "Леноблбанка" задержали по подозрению в хищении 200 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали бывшего председателя совета директоров и основного бенефициара "Леноблбанка" Александра Попова. Он подозревается в хищении более 200 миллионов рублей. Об этом "КП-Петербург" 15 декабря 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах.

- Следователи выяснили, что Попов в 2015 году преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, в том числе для отмывания преступных денег, организовал хищение денежных средств кредитной организации, - рассказал источник.

С мая по октябрь 2015 года глава банка под предлогом получения кредитов, организовал составление необходимых документов и подписание кредитных договоров между "Леноблбанком" и ООО "Конкорд" в общей сложности на сумму 64 миллиона рублей. В это же время по похожей схеме были похищены более 137 миллионов рублей. Тогда Попов использовал компанию ООО "Стройэксперт".

В Петербурге прошли обыски у 11 человек, включая брата задержанного, бывшего председателя правления банка, акционеров банка и многих других. В итоге были изъяты электронные носители с информацией.

По факту были возбуждены уголовные дела. Сейчас расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Леноблбанк» остался без лицензии за отмывание денег

Кроме того, организация снизила размер собственных средств ниже допустимой планки (подробности)

Преступники выманили у главы Всеволожского района деньги, представившись генералами из СК

300 тысяч рублей растворились на счетах мошенников (подробности)