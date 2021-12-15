Самое дорогое в оливье - колбаса. Узнали, сколько денег потратят на новогодний салат жители Петербурга

Индекс оливье» в этом году вырос по стране в среднем на 6%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года хотя и остается две с половиной недели, праздничный дух уже витает в воздухе. Чувствуется также и ажиотаж в магазинах, ведь самое время искать подарки. Но главное - закупить все для новогоднего стола. А какое основное блюдо праздничного вечера? Конечно же, оливье.

Каждый год Росстат считает стоимость ингредиентов, входящих в популярный новогодний салат. В этом году средняя цена составила 322 рубля на четыре порции для взрослых людей. За основу брали традиционный рецепт с вареной колбасой (300 г), маринованными огурцами (400 г), зеленым горошком (380 г), картофелем (0,5 кг), морковью (200 г), четырьмя яйцами и майонезом (200 г).

«Индекс оливье» в этом году вырос по стране в среднем на 6%, заявляют эксперты Росстата. Сильнее всего в этом наборе взлетела в цене морковь - более чем на 32,5% и картофель - 52,5%. Огурцы, наоборот, подешевели на 20% и немного ситуацию уравновесили. Цены на остальные продукты выросли в пределах от 4 до 7,7 процента. Петербургские специалисты свою статистику еще не подготовили - обещают лишь к концу декабря.

- Резкий рост цен на морковь и картофель обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это последствие общемирового тренда роста спроса на продовольствие. Во-вторых, ослабление курса рубля сказывается на цене импортных овощей, а их у нас немало, особенно среди кондиционных товаров, - объясняет ректор Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, доктор экономических наук Алексей Балашов. - В-третьих, высокий урожай картофеля 2019 году и его низкие цены не стимулировали в этом году отечественного сельхозпроизводителя увеличивать объемы посадок - отсюда и локальный дефицит и дороговизна отечественной продукции.

Набор для самого популярного новогоднего салата в этом году обойдется петербуржцам минимум в 730 рублей. Фото: Ирина БЫСТРОВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Всеволод Вишневецкий, председатель петербургской организации потребителей «Общественный контроль»:

- Овощи и фрукты можно купить как на рынке, так и в супермаркете. Главное, чтобы вы смогли повертеть в руках сам продукт и убедиться его целостности. Не должно быть вмятин, порезов, плесени. Другие продукты лучше выбирать те, что имеют полную информацию о производителе. Там должна быть указана пищевая и энергетическая ценность, срок годности. Заводская-промышленная упаковка обязательно целая. В некоторых магазина любят переупаковывать, разрезать, например, как сыр или колбасу.