В семье SKODA «Авто Премиум» сервис еще выгоднее.

Начало зимы в Северной столице – это всегда радостное время в предвкушении новогодних праздников, подарков и рождественских распродаж.

Поддерживая традицию, «Авто Премиум», группа официальных дилеров ŠKODA, запускает в Санкт-Петербурге выгодную сервисную акцию для автомобилей старше четырех лет.

С 1 декабря 2021 года выгода на приобретение и установку оригинальных деталей ŠKODA, при проведении работ в «Авто Премиуме», составит до 30%*!

Сумма выгоды зависит от объема заказ-наряда:

от 10 000 до 19 999 - 3 000

от 20 000 до 29 999 - 5 000

от 30 000 до 49 999 - 7 000

Свыше 50 000 - 10 000

В акции участвуют все виды оригинальных деталей ŠKODA, а также работы по их установке и расходные материалы.

Кроме этого, в дилерских центрах «Авто Премиум» активны выгодные сезонные акции по смене резины и колес, замене ремня ГРМ, сезонному техническому осмотру, кузовным работам любой сложности, на мойку-люкс по цене от 650 рублей. Действует накопительная бонусная программа лояльности «ŠKODA БОНУС», позволяющая копить баллы за каждое пройденное ТО. Бонусные накопления можно истратить на все виды сервисных работ, покупку оригинальных деталей и аксессуаров в «Авто Премиуме». В группе автоцентр можно также воспользоваться уникальной для дилеров возможностью - пройти государственный технический осмотр, необходимый для получения страховки ОСАГО. Доступно также и оформление страховых полисов ОСАГО и КАСКО.

А если вы еще не являетесь членами семьи ŠKODA, добро пожаловать в «Авто Премиум». Здесь вам подберут наилучшие программы приобретения и обслуживания автомобилей. И, для того чтобы убедиться в правильном выборе, вы сможете протестировать любой автомобиль модельной линейки ŠKODA, в том числе и на семейном тест-драйве, программа которого разработана с учетом потребностей каждого члена семьи. Для детей в шоу-румах «Авто Премиума» организованы безопасные детские пространства с познавательными играми и собственным тест-драйвом мини ŠKODA, а на время тест-драйва для младших членов семьи установят детские кресла в любой тестируемый автомобиль.

*Условия зимней сервисной акции действуют с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года для ŠKODA старше 4х лет. В данной акции можно участвовать только один раз.

Подробнее об этой и других сервисных акциях «Авто Премиума» и автомобилях ŠKODA можно узнать на сайте:

Осмотреть и забронировать ŠKODA из наличия можно на виртуальной автомобильной витрине.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, д. 35 выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.