После жалобы пенсионерки в эфире Радио «КП» в Петербурге» ей пообещали выдать инвалидную коляску

«Комсомолка» разобралась в проблеме женщины, которая не может получить инвалидную коляску. Фото: Артем КИЛЬКИН

Одинокая петербурженка Майя Алексеева прикована к кровати. Два года назад пенсионерка пошла на кухню, но упала из-за головокружения и сломала шейку бедра. Очнувшись, Майя Васильевна не могла докричаться о помощи, и телефон, как на зло, остался в комнате... Только на четвертый день после случившегося несчастной удалось доползти до входной двери. Женщина стучала изнутри, и ее, наконец, услышали и спасли. Все это время Алексеева провела без еды и воды - и выжила только чудом. Сегодня у 80-летней жительницы Петербурга другая беда - ей не выдают инвалидную коляску. Совсем отчаявшись, Алексеева обратилась в программу «Накипело» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92,0 FM.

- Все длится с середины сентября, - плачет пенсионерка. - Обещали дать коляску к концу года, если будут лишние. Но лишних нет. Мне кажется, они надеются, что я просто не доживу до получения коляски. Мне дали сопровождающие инструменты - пандус, поручни. А самое необходимое - нет. Звоню во все инстанции. Безысходность какая-то. У меня одна мечта: сесть на унитаз. Но я не могу, даже с помощью сиделки. Нужен санитарный стул.

Майя Алексеева прикована к кровати.

Редакция «Комсомольской правды - Петербург» решила помочь своей пожилой слушательнице и разобраться, почему ей не выдают коляску и другие гарантированные законом вещи?

- Гражданка Алексеева обратилась с заявлением на обеспечение инвалидной коляской 24 сентября. В это время уже проходил аукцион на закупку средств передвижения. Поэтому колясками возможно было обеспечить только тех, кто подали заявление раньше, - объяснили «КП» в пресс-службе Фонда социального страхования.

В ФСС заверили нас, что коляску для Майи Васильевны закупят в январе 2022 года - в рамках нового тендера. Санитарный стул придет отдельно, по другому контракту.

КОНКРЕТНО

У вас тоже есть жалобы? Звоните и высказывайтесь в эфире программы «Накипело» Радио «Комсомольская правда - Петербург» 92,0 FM по будням с 21:00 до 22:00. Телефон (812) 655-50-05. Звонки принимают до 21:45.