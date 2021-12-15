Ответ австралийским пожарным: Выборгская Епархия выпустила модный календарь с молодыми священниками

Моделей 12 по числу месяцев в году. Фото: предоставлено Выборгской епархией

Кто сказал, что священники не могут быть стильными? Еще как могут и даже не выходя из своего образа. Выборгская Епархия убедила в этом на сто процентов, когда опубликовала необычный календарь с художественными фотографиями молодых священнослужителей, которые в 20-25 лет решили посвятить свою жизнь служению Богу. Снимки черно-белые, что добавляет еще больше эффекта. Цвет размышлений, а не уныния, сообщают создатели.

- Мне хотелось создать такие портреты, чтобы не отвлекаться на цвет, а сфокусироваться на людей. В первую очередь, акцент в фотографиях - на взгляде, на стремлении узнать священника ближе. И я считаю, что календарь рассказывает о выборе сильных людей - выборе, которым можно гордиться, - говорит фотограф Александр Стрелков.

На фото позируют самые яркие представители церкви. Фото: предоставлено Выборгской епархией

Календарь называется «Мой выбор» и посвящен 130-летию Выборгской епархии. Герои служат в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Выборга и в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в Колтушах. Большинство из них стали священниками после окончания духовной семинарии.

В интернете уже активно обсуждают фотосессию священников. Мол, это похоже на тематический календарь австралийских пожарных.

– Многим знакомы австралийские пожарные, которые фотографируются с обнаженными торсами и животными на руках. Но они как бы прикрываются этими животными. Как-то католическая церковь делала календарь со своими священниками, но и там был акцент на внешность персонажей: составители выбирали самых ярких и фотогеничных представителей церкви. Мы сконцентрировались на молодых священниках. Выбрали черно-белый формат, который убирает все лишнее и оставляет только суть, - объяснил глава епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Артемий Литвинов.

Пользователи сети уже восхитились, каким стильным получился календарь. Фото: предоставлено Выборгской епархией

Тираж календаря пока что 150 экземпляров, но после того как Епархия опубликовала его, спрос повысился и заказы тоже. А пока издание будет продаваться в храмах Выборга, и Всеволожска и поселка Колтуши, но можно сделать и предзаказ.