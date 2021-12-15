Пусть этот прогноз сбудется: на Новый год в Петербурге пообещали мороз до -10 градусов

На новогодние праздники оттепели быть не должно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год уже близко и кроме подарков петербуржцы мечтают о настоящей праздничной погоде, которая должна создать настроение. Последние несколько лет 1 января горожане встречали на асфальте. И повторения этого ой, как не хочется. Но надежда на лучшее есть: метеоролог Юрий Куткевич в разговоре с «Комсомольской правдой» пообещал настоящую зиму под конец декабря.

- Конечно, всех интересует погода под Новый год. Но прогноз пока предварительный. Сейчас, после оттепели, с 20 декабря, у нас будет похолодание где-то до -15 градусов. Такие морозы продержатся всю следующую неделю. Но числа с 27 они отступят. Однако плюсовой температура не станет. Пока на новогоднюю ночь мы видим около -10 градусов. Такая хорошая зимняя погода, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог. - Очень бы хотелось, чтобы этот прогноз сбылся.

Другими словами, если повезет, то новогоднюю ночь жители Северной столицы встретят со снегом.

Но это дело будущего. А пока петербуржцев ждут самые теплые дни декабря (ими станут среда и четверг) и плавное похолодание, начиная с пятницы, 17 числа.

- В ближайшие дни у нас ожидается до +3 градусов, осадки в виде мокрого снега и дождя, но не сильные. В пятницу и выходные температура будет от 0 до -5 градусов. А вот со следующей недели начнется похолодание. С понедельника мы окажемся в тыловой части циклона, к нам будет поступать холодный воздух с Арктики. Про -20 говорить не буду, но -10…-15 градусов можно ждать точно, - отметил Юрий Куткевич.

И такая морозная, но почти бесснежная погода продержится в городе до последней недели декабря, когда холода чуть отступят, однако природа даст шанс встретить наступление Нового года с настоящим зимним настроением.