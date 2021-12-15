После падения сосулек на прохожих в центре Петербурга коммунальщики вычистили крыши

С начала снегопадов качество уборки улиц и крыш в Петербурге проверяет городская Жилищная инспекция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая половина декабря в Петербурге оказалось богатой на погодные капризы. Сначала город заметало снегом, потом ударили аномальные морозы, а в начале этой недели пришла оттепель, из-за которой на крышах образовались глыбы льда и сосульки, отправившие в больницы уже несколько человек.

Самую тяжелую травму получила 33-летняя женщина на набережной реки Мойки – ей проломило череп, она в коме. На углу 3-й Советской и Бакунина мужчина сломал позвоночник. На Большом проспекте Петроградской стороны травму плеча получил десятилетний мальчик. И даже на Невском проспекте сосулька попала женщине по голове.

15 декабря корреспондент «КП» прошелся по тем самым проблемным адресам, чтобы проверить, почистили ли там крыши. Оказалось, что да. А вот дома рядом кое-где оставляли желать лучшего.

Центр Петербурга. Метро «Адмиралтейская». Тротуары на Большой Морской и Гороховой перегорожены красными лентами. Под ногами пешеходов - наледь и лужи, над головами - сползающие куски льда...

- В пригородах сейчас гораздо безопаснее чем в центре. Вечером во вторник, когда я выходила с работы, прямо рядом со мной упало две огромные глыбы льда. В среду стало ненамного лучше, - рассказала жительница города Марианна.

По тротуарам в городе просто невозможно передвигаться. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Пока мы рассматривали нависающий над тротуаром Гороховой улицы лед, совсем рядом с тем местом, где женщине проломило череп, раздался звук удара - на огороженный коммунальщиками участок сорвалась сосулька. К слову, самые бесстрашные петербуржцы просто-напросто перешагивают через красные ленты. Упади сосулька минутой позже - и в больницу мог бы оправиться мужчина, решивший идти напролом.

- Видите вон ту глыбу у водосточной трубы? - показывает местный житель Александр. - Так вот еще утром рядом с ней висела здоровая сосулька. Ее сбили. А глыбу оставили. Ходить страшно!

С начала снегопадов качество уборки улиц и крыш в Петербурге проверяет городская Жилищная инспекция. Результаты пока далеки от идеала.

- С учетом жалоб мы проверили уже 36 государственных, 79 частных управляющих компаний и 97 ТСЖ, ЖСК. 62% от всех выявленных нарушений – это несвоевременная уборка снега и наледи с крыш, - рассказала начальник ГЖИ Петербурга Ольга Акацевич.

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