Съездили за бесплатной живой елкой в Ленобласть. И вот, что из этого вышло

Топор - есть, снега - в избытке. А елки где?.. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, что в Ленинградской области в канун Нового года можно бесплатно срубить елочку, знают, наверное, все. А вот о том, как это происходит, какие нюансы нужно учитывать, и каких подводных камней остерегаться – единицы. Мы прошли этот путь от начала до конца – и теперь готовы поделиться с вами впечатлениями.

ЧУВСТВО ДОБЫТЧИКА

Признаемся честно: поначалу мы думали, что приедем в какой-нибудь специальный облагороженный питомник, где одна к одной растут стройные пушистые елочки. Реальность же оказалась намного сложнее – и вместе с тем намного интереснее.

- Специальных государственных питомников у нас в Ленинградской области нет, - рассказал нам директор Ломоносовского лесничества (его нам посоветовали, как одно из самых близких к Петербургу) Алексей Дикий. – Рубить елку к новому году предлагается на участках, которые и так предназначены под расчистку – вблизи ЛЭП, водопроводов, на местах каких-то крупных строек и так далее.

Перед тем, как ехать в лес, надо оформить разрешение. Технически это "договор куплю-продажи по нулевой стоимости" - то есть, елку вам как бы продают, но за ноль рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

То есть, это тот самый уникальный случай, когда вы не только что-то получаете задарма, но еще и тем самым приносите пользу обществу. Пусть эта мысль греет вас долгими декабрьскими вечерами, потому что поверьте нашему горькому опыту – отогреваться вам после поездки в лес за елкой придется долго.

Вообще, сама по себе процедура очень простая: приезжаете в лесничество – не обязательно Ломоносовское, можно выбрать любое, какое поближе и где нет очередей – заполняете специальный документ, выбираете участок (карта с координатами, как правило, висит прямо там же, на стене, если нет – спросите, вам ее дадут) и едете.

Но. Есть, как водится, пара нюансов:

Во-первых, минимальное снаряжение охотника за дикой елкой должно включать в себя топор, мешок и веревки – чтобы было, чем приглянувшееся дерево срубить, куда его упаковать и чем обмотать. Если что-то забыли – разворачивайтесь и езжайте обратно в Петербург, в лесничестве ради вас инструментом и упаковочным материалом разбрасываться не станут.

Во-вторых, без машины о такой авантюре нечего и думать. Нет, в лесничестве припомнили уникумов, которые ухитряются много лет подряд ездить за елками на электричках. Но тут все зависит от того, насколько вы любите экстрим – потому что сначала надо добраться до самого лесничества, потом до делянки, а потом еще и груженым вернуться в город.

Без машины лучше даже не соваться - если вы, конечно, не любитель экстрима. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В-третьих – утепляйтесь. Сапоги – не нижесередины голени! «Приговоренные» елки растут, зачастую, в местах труднодоступных – даже если на первый взгляд они такими вовсе не кажутся. Нам, например, рекомендовали делянку примерно в восьми километрах от Ломоносова, за Большой Ижорой, где стоит старая ЛЭП. Посмотришь из теплого автомобиля – поле себе и поле, снежком присыпано. А вот о том, что в этот снежок местами можно уйти по пояс – и повезет, если внизу не окажется канавы, заполненной талой водой! – узнаешь уже постфактум. А деревце еще ведь надо выбрать – тоже дело непростое. Природа товарный вид в дикие елки как-то не закладывает. Так и бродишь, как медведь-шатун – час, другой, глаз прищуренный, в руке топор, в ботинках хлюпает…

- На самом деле особых правил тут нет, каждый выбирает на свой вкус, - напутствовал нас перед выбором Алексей Дикий. – Единственное – елки лучше не брать с болота и оттуда, где почва песчаная. Они там слабенькие, желтоватые и быстро осыпаются. Ну и прямо рядом с крупными трассами – с тем же КАДом, например – я бы рубить не советовал. Там же реагенты, выхлопы от машин – все летит на деревья, а вы потом это принесете домой. Лучше всего искать большие открытые пространства, где нет подлеска, елки растут свободно, солнца и питательных веществ у них в избытке. Под теми же ЛЭП, например – идеальный вариант.

За прошлый год услугой воспользовалось больше 29 000 человек. Так что стоит поторопиться - иначе хорошие елки в доступных местах просто разберут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В густом «сказочном» лесу, к слову, шансы найти идеальную елку тоже стремятся к нулю. Деревья в подлеске растут густо, теснятся, «конкурируют» друг с другом за солнце и воду – и побеждает в этой борьбе не большой и красивый, а маленький, неказистый и экономный. Ну и в лесах, как правило, рубить нельзя вообще – такие дела.

Еще, к слову, не лишним будет подгадать погоду. В морозы деревья становятся хрупкими, поэтому есть риск просто-напросто не довезти выбранную елку до дома. Причем морозы могут быть и не особо трескучими – вполне хватит терпимых -10, -11 градусов.

Ну и самое главное – выбрать время. У нас на все про все, считая путь туда-обратно, ушло около четырех часов. Намотали мы за это время чуть меньше 120 километров и нажгли бензина примерно на 600 рублей – примерно столько стоит метровая елочка на базаре. Мы же срубили двухметровую, да еще и набрали мешок еловых лап. Так что экспедиция себя окупила целиком и полностью.

Если что-то вдруг забудете дома - придется за этим возвращаться. В лесничестве вам ничего даже "в долг" не дадут - просто потому, что не обязаны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А еще! Еще когда стоишь ты по колено в снегу, посреди бескрайнего поля, рубишь приглянувшуюся елочку, и топор так густо, приятно так звучит, а потом эту елку взваливаешь на плечо и бредешь с ней - а она колючая, холодная… просыпается в тебе какое-то особое удовольствие. И вот это вот – вообще бесценно. И пусть встречные «охотники» рассказывали нам, что едут в лесничества главным образом потому, что елки там бесплатные, знайте – это все ерунда. Возможность почувствовать себя настоящим добытчиком – вот главный мотиватор.

После прогулки по лесам и полям возвращаться в сырой и серый город как-то не хочется. Но мы вернемся - и вас вернем, чтобы рассказать, как дела с елками обстоят на базарах.

А на базарах, объяснили нам в лесничестве, елки продаются те же самые, с мест под расчистку. С той только разницей, что рубят их не «частники», по деревцу, а компании, которые заранее выкупают целые делянки. Причем не обязательно в Ленобласти – бывает, что везут и из соседних регионов. И вот что вам про эти самые елки надо знать:

Поработать ногами тоже придется - некоторые, рассказывают в лесничестве, могут плутать часами, выбирая идеальную елку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Заготавливать елки на продажу компании начинают еще в начале декабря. Открываются базары не раньше двадцатого числа – так что срубленные деревца все это время хранятся на складах. А поскольку елка, даже на холоде, живет недели две-три максимум, первый «оборот» лучше пропускать. Оптимально - отправляться на базары только тогда, когда заранее заготовленные елки продадут, и ассортимент полностью обновится. Так выше шанс заполучить свежее, недавно срубленное деревце, которое не осыплется у вас в квартире уже через несколько дней.

- Елки в сетке покупать не надо вовсе. Бывает и такое, что продавцы заматывают в сетку неликвид – все равно деталей сквозь нее не рассмотришь, а уж форму запакованной елке можно придать какую угодно красивую. А самое обидное, что доказать обман не получится – вам просто заявят, что вы сами ее повредили, пока несли до дома.

Особых правил по выбору елки нет. Единственное - не стоит брать деревца с болот и вблизи крупных трасс. В лесничестве вообще советуют остановиться на первой же, которая приглянулась - все равно вы сделаете круг и к ней вернетесь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Себестоимость елки обыкновенной – чуть меньше семи рублей за метр. Именно по такой цене они разыгрываются на аукционах. Но не спешите призывать на головы продавцов проклятья. Елки, как мы уже объясняли, надо вырубить (причем тут не обойтись без специальной техники) привезти, снять под это дело склад, арендовать у города торговое место. Все это требует денег. Но даже с учетом неизбежных расходов наценка на главный символ Нового года получается бешеная – почти как с корюшкой.

Топором работается лучше, чем пилой. Только берегите пальцы: из-за веток не всегда видно, где надо рубить, а придерживать их руками - затея такая себе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Рубить в Ленобласти что-то кроме елок обыкновенных запрещено. Причем этот запрет един для всех – и для частников и для компаний. Почему так – толком не известно, но зато это объясняет, почему на базарах вы не найдете ни сосен, ни пихт, ни еще чего-нибудь эдакого – разве что привезут из соседних регионов, где правила менее строгие.

- Дома елку надо поставить в ведро с мокрым песком и раз в день-два опрыскивать обычной водой. Так она может без проблем простоять две-три недели - если, конечно, изначально была свежая.

ПАМЯТКА ЛЕСНОГО ОХОТНИКА

Чтобы бесплатно срубить елку в Ленинградской области, нужно:

- Открыть сайт комитета по природным ресурсам Ленобласти и найти там список лесничеств, где можно бесплатно срубить елку.

В густом лесу хорошую елку не найти - их слишком много, растут они вплотную и конкурируют за солнце и питательные вещества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Позвонить в выбранное лесничество. Это обязательный пункт, потому что услуга на протяжении всего декабря пользуется бешеной популярностью. В прошлую зиму, например, ленинградские лесничества выписали больше 29 000 разрешений. А одно – Всеволожское – и вовсе в какой-то момент перестало принимать посетителей из-за критической перегрузки.

- Приехать и выписать разрешение. Бланки стандартные, получить их можно в самом лесничестве. Нужно указать имя-фамилию-отчество, вписать паспортные данные и дату, в которую вы планируете срубить елку. Дата может быть любой, но имейте в виду – разрешение действует только сутки. Не успели – оформляйте новое. Воспользоваться услугой могут граждане России по принципу «один человек – одно разрешение». Никто, впрочем, не запрещает приехать компанией.

На все про все ушло четыре часа и 600 рублей на бензин. Для сравнения - столько же стоит метровая елка на базаре. Мы срубили двухметровую и еще набрали мешок еловых лап. Так что экспедиция себя окупила. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Выбрать делянку. Карты с координатами вам также предоставят в лесничестве. Принципиальной разницы, как нам объяснили, между делянками нет: секретных мест, где растут елки-красавицы «как из телевизора», либо не существует, либо туда нужно добираться на вездеходе, либо рубка там запрещена. Одним словом, довольствуйтесь тем, что разрешают.

- Поехать и срубить елку. Именно елку – чуть выше мы уже говорили, что на остальные хвойные деревья разрешение не действует. Отболтаться от инспектора, заявив, что вы городской житель и просто перепутали елку с сосной, не выйдет: получите штраф в 9 000 рублей, а если совсем-совсем не повезет – еще и уголовку по статье 260.

- Привезти домой и радоваться.

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