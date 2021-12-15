Андрей Аршавин изменился до неузнаваемости на фоне скандального развода и болезни экс-жены Алисы Кузьминой

Так Андрей Аршавин выглядел на заре карьеры Фото: Илья СМИРНОВ

Андрея Аршавина продолжает преследовать череда скандалов с его бывшими женами. Из последнего мать экс-футболиста отсудила дом у его тяжело больной бывшей супруги Алисы Казьминой. Правда, та в свою очередь выиграла у семьи Андрея суд на два миллиона рублей, которые Татьяна Аршавина требовала с нее за проживание в своем доме. Сам Аршавин в последнее время старается не давать комментариев о своей личной жизни. В своих личных соцсетях он публикует снимки исключительно связанные с работой. Один из последних таких кадров переполошил подписчиков легенды "Зенита". На фотографии Аршавин изменился до неузнаваемости.

Поклонники Андрея Аршавина стали оставлять удивленные комментарии:

- Ох и помутузили тебя эти девки, - вздыхают поклонницы Аршавина.

- Постарел родной.

- Том Круз уже не тот...

Снимок Андрея Аршавина удивил фанатов Фото: instagram.com/andrey.arshavin10

"КП" дала посмотреть этот снимок имиджмейкеру из Петербурга Анастасии Пантелеймоновой, которая объяснила, что произошло с внешним видом футболиста.

- 29 мая этого года Андрею Аршавину исполнилось 40 лет. Все мы знаем Андрея, как знаменитого футболиста, за плечами которого огромное количество достижений в спорте. Дебют Аршавина состоялся еще в 2000 году, и уже тогда ему удалось зарекомендовать себя как сильного игрока, которому практически нет равных. Но, к сожалению, как нам всем известно, спортивная карьера не бывает долгой. Усталость, два тяжелых расставания, проблемы со спортивной карьерой и огромное количество осуждений со стороны прессы необратимо сказались на внешнем виде спортсмена, - объясняет Анастасия Пантелеймонова. - Все мы вспоминаем его как привлекательного спортсмена, расхитителя женских сердец, но сейчас мы видим немолодого мужчину, который выглядит не сильно лучше историка моды - Александра Васильева, которому уже 63 года.

Имиджмейкер поясняет, что все эти факторы отразились на лице Аршавина.

- Последнее время футболист перестал радовать нас спортивными достижениями, но активно ведет успешную карьеру на телевидении. Как по мне, сбитый режим, праздный образ жизни и обильное количество скандалов необратимо сказалось на внешнем виде Андрея, - заключила эксперт.

Отметим, что еще недавно Аршавин едко комментировал внешний вид своей бывшей супруги Казьминой, болезнь которой отразилась на ее лице.

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