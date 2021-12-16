«Ежедневный труд на благо региона»: Общественная палата Ленобласти подводит итоги 2021 года

Юрий Трусов отметил, что, несмотря на сложности, в целом удалось провести запланированные мероприятия. Фото: Общественная палата Ленинградской области.

Декабрь - время подведения итогов. Что уже удалось сделать, а за какие вопросы только предстоит взяться, мы обсудили с председателем Общественной палаты Ленинградской области Юрием Трусовым.

С УВАЖЕНИЕМ К ПРОШЛОМУ

Уходящий год был для организации непростым: Общественной палате требовалось выработать новую систему работы в условиях пандемии. С одной стороны, она должна была укладываться в рамки установленных ограничений, а с другой - позволять оперативно реагировать на возникающие вопросы граждан и властных структур.

- Сложность заключалась в том, что главное в работе членов палаты - это живой контакт с гражданами, общение при рассмотрении вопросов и выработке рекомендаций, - говорит председатель. - Именно это и стало затруднительным, а во многих случаях просто невозможным из-за антиковидных ограничений. Поэтому многие мероприятия пришлось перенести в дистанционный формат. Но совсем отказываться от встреч, требующих личных контактов, не стали - просто использовали меры санитарной защиты. Сегодня можно с удовлетворением сказать, что, несмотря на все эти сложности, в целом нам удалось выполнить годовой план и провести запланированные мероприятия.

В этом году была знаковая для всего региона дата - 80 лет Дороге жизни. В Ленинградской области прошло множество событий, ей посвященных. Но сохранение исторической памяти - это не памятные даты и парадные мероприятия. Это ежедневный труд многих людей на территории всего региона.

- Вот уже несколько лет члены Общественной палаты вместе с лодейнопольской общественной палатой и властями Ленобласти работают над реконструкцией мемориального парка «Свирская Победа», - отметил Юрий Трусов. - В этом году парк получил статус объекта культурного наследия федерального значения. Но это только начало большого пути, который предстоит пройти, прежде чем обновленный и возрожденный парк примет своих первых гостей.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

Другое крупное событие уходящего года - выборы. Организация общественного наблюдения за выборами в сентябре 2021 года стала самым знаковым мероприятием палаты. В этот раз к обучению будущих наблюдателей подошли более углубленно и конкретно. Ведь задачи, которые ставили перед наблюдателями, стали шире.

- Прежде всего им нужно было создать атмосферу доверия к выборам, атмосферу открытости, работая в том числе и в информационном пространстве, - подчеркнул председатель. - Надо сказать, наблюдатели Общественной палаты (а всего их было свыше двух тысяч) с возложенными на них задачами справились. Ряд наблюдателей даже награжден Общественной палатой Российской Федерации.

А в 2022-м палата продолжит решение задач, которые стояли на повестке прошлого года: реализация мусорной реформы, контроль за состоянием жилого фонда, обеспечение населения чистой питьевой водой, совершенствование социальной сферы и здравоохранения. Будет и дальше решать те задачи, которые сегодня волнуют жителей региона.