Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 7:12

«Субкультурный ландшафт»: в Академии Штиглица открылась выставка работ новых уличных художников

Вместе с Покрасом Лампасом они попробуют поменять восприятие уличного искусства в сознании петербуржцев
Александр ГОЛИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Надежда Казаковцева приводит в порядок свой арт-объект.

Надежда Казаковцева приводит в порядок свой арт-объект.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург начал меняться, не успев родиться. Сначала Васильевский остров расчертили перпендикулярные каналы-линии, через десяток лет в основание города лёг трезубец: Вознесенский, Гороховая и Невский, расходящиеся от Адмиралтейства. Здесь модернистский зингеровский дом соседствует с традиционно-русским Спасом на Крови.

Одним это даёт право говорить, что Северная столица всегда была готова держать удар острия архитектурного авангарда. Другим — что град петров нужно забальзамировать и не трогать. Проект «Субкультурный ландшафт» выбрал третий путь: примерить новое и старое. Двадцать молодых художников вместе с Покрасом Лампасом попробовали сделать из маргинального стрит-атра искусство, которое может соседствовать с классическими фасадами доходных домов. Что из этого вышло, зрители увидели на выставке 14 декабря.

Серебряная металлическая струя, возможно, будет бить из городского фонтана.

Серебряная металлическая струя, возможно, будет бить из городского фонтана.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЫХОД В ГОРОД

В начале осени студенты Академии Штиглица шагнули в неизвестность. Заявки на участие в проекте принимались в формате open-call: никто не знал, над каким проектом будет идти работа и кто выступит сокуратором. Прошедшие отбор ребята стали готовить свои работы: в буквальном смысле не спали ночами, ведь за неделю нужно было придумать арт-объект и создать эскиз. Новое произведение искусства, которое могло бы стать частью ландшафта Санкт-Петербурга.

- Наша задача заключалась в том, чтобы поработать с молодыми художниками, студентами Академии, — рассказывает знаменитый художник Покрас Лампас. — Найти общие точки соприкосновения не просто искусства и улицы, но искусства, города, практик, современных символов, традиционных техник и разных мнений. Санкт-Петербург как культурная столица всегда подтверждает идею того, что здесь много профессионалов своего дела и очень важно объединяться.

Наталья Семёнова решила сделать из строительной сетки старые советские обои.

Наталья Семёнова решила сделать из строительной сетки старые советские обои.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плюс учесть комментарии Комитета по градостроительству и Комитета по охране памятников, ведь творческая мысль не должна навредить историческим зданиям. Представители комиссии много раз подчёркивали, что арт-объекты должны быть временными и легко сниматься с фасадов, карнизов или памятников.

- Паблик-арт есть и будет, и общественный запрос на существование паблик-арта в городском пространстве и Санкт-Петербурге нельзя игнорировать, — уверен председатель КГИОП Сергей Макаров. — Этим надо заниматься и помогать в реализации хороших проектов. Всегда будут авторы, которые прибегают к партизанским способам, но есть и те, кто захочет делать это легально и в сотрудничестве с городом. «Друзья Петербурга» – это наш совместный проект с ПАО «Газпром». Я хочу выразить большую благодарность участникам проекта, поздравить с финалом! Все здорово потрудились и произвели хорошее впечатление.

Латунные грибы, которые, возможно, вырастут в Летнем саду.

Латунные грибы, которые, возможно, вырастут в Летнем саду.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИДЕЯ ВО ПЛОТИ

И началась работа в мастерских: хрупкие девушки плавили металл и стекло, юноши орудовали над телефонными будками и превращали листы ДСП в огромные холсты. Каждая работа индивидуальна, как и личность художника. Вот витражи, которые должны преобразить чёрные скелеты ворот в городских переулках. Вот струя застывшего серебристого металла, которая, по замыслу автора, может бить из одного из городских фонтанчиков. А студентка Наталья Семёнова превратила обычную строительную сетку в старые советские обои: разукрасила характерными узорами и вышила на них послания давно минувших лет, оставленные жильцами — петербуржцев.

Максим Фролов рассказывает о своей инсталляции.

Максим Фролов рассказывает о своей инсталляции.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вплетаясь в ткань города, такие арт-проекты могут рассказать больше о Петербурге. Например, латунные грибы Екатерины Федотовой, может быть, прорастут именно в Летнем саду. Ведь в центральном парке, помимо дубов-современников Петра и ровно-стриженных кустарников есть шампиньоны, дождевики, сыроежки — больше ста видов грибов. А арт-объект Максима Фролова: телефонная будка, стилизованная под фильм «Матрица», возможно, появится у дома, где жил Даниил Хармс. Стоит только навести на неё телефон, и тут же возникнет цифровой дух литератора — каждый сможет увидеть, как выглядел писатель.

Но примечательны и самобытные объекты, которые никак не связаны с домом или улицей. Например, гигантские помпоны Надежды Казаковцевой из синего меха приглянулись одному из центральных отелей. Художница хотела разбавить серость и строгость чем-то мягким и нежным: показать, что даже за суровой наружностью часто кроется необычная индивидуальность.

Все участники проекта получили памятные подарки.

Все участники проекта получили памятные подарки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА?

При этом среди проектов нет «хороших» или «плохих»: на этом настаивали как кураторы, так и члены экспертного совета. Задачи «отсеять» кого-либо не было — как и оставить арт-объекты только в залах галерей:

- Как председатель экспертного совета я скажу, что у нас не было цели выбрать победителя, все работы совершенно уникальны, — добавляет Сергей Макаров. — Мы долго спорили о технической применимости представленных проектов в городском ландшафте и пришли к тому, что многие из них вполне реализуемы. Дискуссия, которая началась между консервативными, традиционными институциями, все-таки повернулась в сторону возможности существования паблик-арта в городском пространстве Санкт-Петербурга.

Посмотреть и даже потрогать меховые шарики и латунные грибы можно на выставке «Субкультурный ландшафт» в Академии Штиглица. Она продлится до 26 декабря. Партнерами проекта, помимо Академии, стал Пушкинский музей и проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

Интересное