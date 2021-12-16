«Субкультурный ландшафт»: в Академии Штиглица открылась выставка работ новых уличных художников

Надежда Казаковцева приводит в порядок свой арт-объект. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург начал меняться, не успев родиться. Сначала Васильевский остров расчертили перпендикулярные каналы-линии, через десяток лет в основание города лёг трезубец: Вознесенский, Гороховая и Невский, расходящиеся от Адмиралтейства. Здесь модернистский зингеровский дом соседствует с традиционно-русским Спасом на Крови.

Одним это даёт право говорить, что Северная столица всегда была готова держать удар острия архитектурного авангарда. Другим — что град петров нужно забальзамировать и не трогать. Проект «Субкультурный ландшафт» выбрал третий путь: примерить новое и старое. Двадцать молодых художников вместе с Покрасом Лампасом попробовали сделать из маргинального стрит-атра искусство, которое может соседствовать с классическими фасадами доходных домов. Что из этого вышло, зрители увидели на выставке 14 декабря.

Серебряная металлическая струя, возможно, будет бить из городского фонтана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЫХОД В ГОРОД

В начале осени студенты Академии Штиглица шагнули в неизвестность. Заявки на участие в проекте принимались в формате open-call: никто не знал, над каким проектом будет идти работа и кто выступит сокуратором. Прошедшие отбор ребята стали готовить свои работы: в буквальном смысле не спали ночами, ведь за неделю нужно было придумать арт-объект и создать эскиз. Новое произведение искусства, которое могло бы стать частью ландшафта Санкт-Петербурга.

- Наша задача заключалась в том, чтобы поработать с молодыми художниками, студентами Академии, — рассказывает знаменитый художник Покрас Лампас. — Найти общие точки соприкосновения не просто искусства и улицы, но искусства, города, практик, современных символов, традиционных техник и разных мнений. Санкт-Петербург как культурная столица всегда подтверждает идею того, что здесь много профессионалов своего дела и очень важно объединяться.

Наталья Семёнова решила сделать из строительной сетки старые советские обои. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плюс учесть комментарии Комитета по градостроительству и Комитета по охране памятников, ведь творческая мысль не должна навредить историческим зданиям. Представители комиссии много раз подчёркивали, что арт-объекты должны быть временными и легко сниматься с фасадов, карнизов или памятников.

- Паблик-арт есть и будет, и общественный запрос на существование паблик-арта в городском пространстве и Санкт-Петербурге нельзя игнорировать, — уверен председатель КГИОП Сергей Макаров. — Этим надо заниматься и помогать в реализации хороших проектов. Всегда будут авторы, которые прибегают к партизанским способам, но есть и те, кто захочет делать это легально и в сотрудничестве с городом. «Друзья Петербурга» – это наш совместный проект с ПАО «Газпром». Я хочу выразить большую благодарность участникам проекта, поздравить с финалом! Все здорово потрудились и произвели хорошее впечатление.

Латунные грибы, которые, возможно, вырастут в Летнем саду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИДЕЯ ВО ПЛОТИ

И началась работа в мастерских: хрупкие девушки плавили металл и стекло, юноши орудовали над телефонными будками и превращали листы ДСП в огромные холсты. Каждая работа индивидуальна, как и личность художника. Вот витражи, которые должны преобразить чёрные скелеты ворот в городских переулках. Вот струя застывшего серебристого металла, которая, по замыслу автора, может бить из одного из городских фонтанчиков. А студентка Наталья Семёнова превратила обычную строительную сетку в старые советские обои: разукрасила характерными узорами и вышила на них послания давно минувших лет, оставленные жильцами — петербуржцев.

Максим Фролов рассказывает о своей инсталляции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вплетаясь в ткань города, такие арт-проекты могут рассказать больше о Петербурге. Например, латунные грибы Екатерины Федотовой, может быть, прорастут именно в Летнем саду. Ведь в центральном парке, помимо дубов-современников Петра и ровно-стриженных кустарников есть шампиньоны, дождевики, сыроежки — больше ста видов грибов. А арт-объект Максима Фролова: телефонная будка, стилизованная под фильм «Матрица», возможно, появится у дома, где жил Даниил Хармс. Стоит только навести на неё телефон, и тут же возникнет цифровой дух литератора — каждый сможет увидеть, как выглядел писатель.

Но примечательны и самобытные объекты, которые никак не связаны с домом или улицей. Например, гигантские помпоны Надежды Казаковцевой из синего меха приглянулись одному из центральных отелей. Художница хотела разбавить серость и строгость чем-то мягким и нежным: показать, что даже за суровой наружностью часто кроется необычная индивидуальность.

Все участники проекта получили памятные подарки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА?

При этом среди проектов нет «хороших» или «плохих»: на этом настаивали как кураторы, так и члены экспертного совета. Задачи «отсеять» кого-либо не было — как и оставить арт-объекты только в залах галерей:

- Как председатель экспертного совета я скажу, что у нас не было цели выбрать победителя, все работы совершенно уникальны, — добавляет Сергей Макаров. — Мы долго спорили о технической применимости представленных проектов в городском ландшафте и пришли к тому, что многие из них вполне реализуемы. Дискуссия, которая началась между консервативными, традиционными институциями, все-таки повернулась в сторону возможности существования паблик-арта в городском пространстве Санкт-Петербурга.

Посмотреть и даже потрогать меховые шарики и латунные грибы можно на выставке «Субкультурный ландшафт» в Академии Штиглица. Она продлится до 26 декабря. Партнерами проекта, помимо Академии, стал Пушкинский музей и проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».