Маски с серебром SiLVER MASK против четвертой волны вируса

Маски с серебром SiLVERMASK против четвертой волны вируса. Источник: argentera-med.com.

Ну, что же, вирус, в который поначалу никто не верил, пошел по четвертому заходу. И прошедшие нерабочие дни – это вовсе не локдаун был, а попытка сдержать массовое распространение заболевания, факт остается фактом: люди вновь оказались лицом к лицу с реальной угрозой.

Со временем вирус, охвативший весь мир, становится страшнее. Новый штамм особенно опасен для детей и пожилых людей. Заболевание протекает сложнее, чем раньше, несмотря на то, что лечение имеет установленную схему.

Почему, несмотря на все принятые меры и усиленные темпы вакцинации картина не становится лучше? Отчасти, виной тому служат сами люди, которые недостаточно серьезно относятся к рекомендациям и требованиям «сверху».

Огромное число людей не защищают дыхание в местах массового скопления людей, не пользуются средствами защиты в принципе, а если и пользуются, то не заменяют их вовремя.

Мы сами виной тому, что заражение распространяется с огромной скоростью. Какие варианты защиты вы используете? Как часто вы меняете маски? Используете ли вы маски или респираторы там, где это необходимо? Верите ли вы в то, что маска способна защитить вас от заражения?

Так ли эффективны маски, как об этом говорят

Отказ от ношения масок также можно легко объяснить. Неправильное ношение маски не только не защищает, но и может быть опасным для здоровья. Остается актуальным вопрос, можно ли защитить себя и своих близких в это непростое время.

К счастью, производство защитных изделий за время пандемии шагнуло далеко вперед. Сегодня изготавливаются маски и респираторы, которые действительно способны защитить вас. Производитель защитных масок и респираторов Argentera Medicals предлагает своим покупателям уникальный продукт – защитные маски с кластерным серебром. Определенно, такой вариант работает в разы эффективней, и лабораторные исследования компании служат прямым тому доказательством.

Маски и респираторы с серебром SiLVER MASK – как это работает

Защитные изделия с серебром SiLVER MASK – продукт, который имеет все необходимые сертификаты и лабораторные исследования. Особый фильтрующий слой и многоступенчатая система защиты делает такие маски и респираторы действительно работающими.

Если посмотреть в разрезе на маску производства Argentera Medicals, вы увидите внутри особый фильтрующий слой, который отличается и по фактуре, и по цвету от внешних слоев. Это обработанный серебром мельтблаун, который и задерживает на себе клетки вирусов и бактерий. Как это работает?

- Клетки вирусов попадают через внешний слой маски на внутренний и задерживаются на нем.

- Помогает им задержаться, во-первых, особая структура материала, который состоит и мельчайших волокон, переплетенных между собой. Во-вторых, внутренний слой дополнительно обрабатывается зарядом электростатики, а значит, вредоносные клетки притягиваются и удерживаются на фильтре.

- После этого в дело идет кластерное серебро – оно разрушает оболочку клеток, после чего они погибают.

При этом кластерное серебро абсолютно безвредно для человека, а у вирусов не вырабатывается к нему иммунитета. Принцип действия респираторов с серебром тот же, разница в строении изделий – они состоят уже не из трех, а из пяти слоев.

Использование кластерного серебра в производстве защитных изделий вызывает немало вопросов. В частности, особый интерес вызывает срок их использования. И на этот вопрос создатели уникальных масок с уверенностью отвечают, что одна маска способна заменить 40 обычных масок. При этом она не потеряет первоначальных защитных свойств.

Секрет такого продолжительного срока службы все в том же серебре. Оно работает и очищает фильтрующий слой непрерывно, и не важно, пользуетесь ли вы маской в данный момент. Самоочищение масок и респираторов помогает значительно продлить срок их службы. Представьте, какая это экономия бюджета!

Впрочем, дело не в деньгах, когда речь идет о защите своей семьи от вирусов. Не ждите новой волны заболеваемости и первых симптомов заражения, позаботьтесь о себе и своих близких, используя эффективные средства защиты!

СПРАВКА

Argentera Medicals – крупный российский производитель, является дочерним предприятием холдинга IQDEMY Group. Имеет запатентованную технологию уникального производства защитных масок и респираторов с фильтрующим слоем, обработанным кластерным серебром.

Сотрудничество с ведущими научно-техническими институтами и собственный RND-центр компании помогают проведению регулярных испытаний, совершенствованию действующих и разработке новых технологий производства.

Сертификат Соответствия на маски с кластерным серебром: № POCC RU.HB65.H0132/21

МАСКА ЗАЩИТНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ С КЛАСТЕРНЫМ СЕРЕБРОМ

Сертификат Соответствия на респиратор с кластерным серебром: № POCC RU.HB65.H00230/21

МАСКА-РЕСПИРАТОР МЕДИЦИНСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ МНОГОРАЗОВАЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ С КЛАСТЕРНЫМ СЕРЕБРОМ

Европейский сертификат: EN 14683, EN ISO 15223-1, EN ISO 10993-1, EN ISO 14971