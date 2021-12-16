Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 декабря 2021 9:43

Пугал прохожих голым телом: Тренера по айкидо в женской одежде задержали в Петербурге

Мужчина распахивал пальто перед прохожими и демонстрировал себя во всей красе
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Тренера по айкидо задержали в парке в женской одежде.

Тренера по айкидо задержали в парке в женской одежде.

Фото: СОЦСЕТИ

Максимально странная ситуация произошла в парке Интернационалистов в Петербурге. Жители Купчино пожаловались на странную женщину, которая распахивала пальто перед прохожими. Приехавшие на вызов стражи порядка задержали незнакомку, которая оказалась…мужчиной, известным тренером по айкидо. Под женской одеждой он был голым, а свое мужское достоинство он прятал, зажав между ног.

- В полицию поступило сообщение, что у образовательного центра, ближе к гаражам, женщина с рыжими волосам самоудовлетворяется и оголяет части тела. В ходе проверки в отделение доставлен мужчина 1972 года, уроженец города Донецк Украинской ССР, который написал явку с повинной и пояснил, что переоделся в женские вещи, принадлежащие его жене, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам мужчины, в таком виде он гулял по району дважды: первый раз за два дня до задержания в женском образе он пошел в аптеку и внезапно возбудился. Напряжение пришлось снять прямо на улице.

Второй раз мужчина направился в парк уже с определенной целью, но не успел реализовать планы – заметив прохожих, он опустил подол платья. Однако скрыться не успел.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка. Предварительно, в отношении тренера возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

ЧППроисшествия: ЧП