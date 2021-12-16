Евгений Абузов. Фото: Павел Жданов, РБК.

Евгений Абузов возглавил комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков, в задачи которого входит поддержка и развитие банковского финансирования субъектов МСП.

Первое заседание под руководством нового председателя прошло 13 декабря. Комитет подвел итоги работы в 2021 году и наметил основные задачи по поддержке и развитию банковского финансирования субъектов МСП в 2022 году.

Евгений Абузов имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, с 2017 года работает в должности заместителя Председателя Правления Банка Уралсиб, курирующего направление корпоративного и малого бизнеса. Сегодня банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 рейтинга банков по объему кредитования МСБ в 2020 году (Эксперт РА). По итогам 9 месяцев 2021 года Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В ноябре 2021 года Евгений Абузов вошел в Топ-25 первого рейтинга топ-менеджеров российских банков – руководителей подразделений по работе с малым и средним бизнесом, подготовленного журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

СПРАВКА

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings, «B1» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 238 точек продаж, 1 432 банкомата, 363 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.