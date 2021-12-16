«Показ картины в России будет зависеть от моей судьбы»: Режиссер Александр Сокуров рассказал о своем новом фильме

Александр Сокуров заканчивает работу на фильмом о Второй мировой войне. Фото: Александр ГЛУЗ

Кинорежиссер Александр Сокуров завершает работу над своим новым фильмом «Сказка». На открытии выставки 16 декабря, которая проходила на Ленфильме в честь его 70-летия, он рассказал, кто принимает участие в работе над картиной и когда ее покажут в России.

- Фильм «Сказка» - это фантастическая сказочная история. Жанр абсолютно новый для меня. Картина о событиях Второй мировой войны. Там все - чистая выдумка. Вот такой абсолютно новый для меня поступок художественный. Это не публицистика и никакое не исследование, - рассказал Александр Сокуров.

По мнению мастера, его команде удалось создать серьезный, большой фильм, благодаря труду его коллег.

- Вся группа у меня очень молодая. И я думаю, что главное на этом этапе моей жизни и того, что происходит со мной и вокруг меня, - создать фильм. А что будет с ним дальше - все в руках божьих, - отметил режиссер.

Покажут новую картину Сокурова в России - пока неизвестно. Фото: www.facebook.com/groups/sokurov

Съемки, монтаж, озвучивание - практически все закончено. Команда уже готовится к перезаписи и сведению звука. А уже в январе, по словам Сокурова, они смогут представить картину фестивальным отборочным комиссиям. Когда картину можно будет увидеть в России, режиссер не знает.

- Это будет зависеть от многих факторов, и от моей судьбы в том числе. Поэтому мне трудно сказать, - признался Сокуров.

Картина длится час двадцать, так как Сокуров считает, что фильмы с серьезным замыслом не должны быть длинными и утомительными, и рассчитана на показ в кинотеатрах. Все актеры иностранные. Исполнителей главных ролей режиссер пока держит в тайне. Не раскрывает он и то, каким будет изображение: цветным или черно-белым.

- Я не решился просить денег на фильм у государства, поэтому он сделан на то, чем нам помогли с разных сторон частные лица. Он со сложным технологическим исполнением. Вы даже не можете себе представить, что вам предстоит увидеть, если вам предстоит это увидеть, - заинтриговал Александр Сокуров. - Уверен, что вы этого явно не ожидаете. Будем ждать, как это будет воспринято профессионалами и зрителями.