Супергерои, Тик-Ток и награждение лучших: В Ленобласти прошел Форум для предпринимателей

В Ленобласти прошел Форум для предпринимателей.

Ежегодный форум, посвященный Дню предпринимателя Ленинградской области, малый и средний бизнес всегда ждет с нетерпением. Прежде всего потому, что это отличный повод получить полезную и актуальную информацию у спикеров - представителей власти, профильных специалистов и ведущих бизнесменов, задать интересующие вопросы и получить экспертные ответы. А еще это возможность завести новые деловые знакомства, поделиться контактами и получить заряд бодрости для дальнейшего развития.

- Предприниматели - это особые люди, готовые рисковать, генерировать идеи, подстраиваться и меняться, проявлять упорство и целеустремленность. Люди, которые «горят» своей идеей, не боятся потерпеть неудачу. И это наши предприниматели Ленинградской области. Следующий год объявлен Годом команды 47, и я точно знаю, что предпринимательство - это активная, значимая часть команды Ленинградской области, - сказал в своем приветственном слове губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В этом году Форум для регионального бизнеса впервые прошел в форматах офлайн и онлайн, причем одновременно на площадках трех городов - Выборга, Гатчины и Киришей. Организатором традиционно стал региональный Фонд поддержки предпринимательства.

- Вести бизнес сейчас непросто, поэтому все предприниматели, которые продолжают работать и развиваться, - герои. А те, кто смог открыть и развивать свое дело в условиях ограничений и связанных с ними трудностей - супергерои! - сказала заместитель директора Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Ольга Шахова.

Изюминкой форума стал конкурс «Бизнес-видео 47», он проходил в Инстаграме в формате известной телепрограммы «Видели видео». Предприниматели охотно приняли вызов стать тик-токерами и прислали на конкурс 85 роликов.

Участники форума лишний раз доказали: даже в непростые времена каждый может быть успешным и заниматься любимым делом. Тем более предприниматели могут пользоваться различными программами поддержки Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. Результаты есть: поступления в бюджет региона от деятельности малых и средних предприятий по итогам 10 месяцев 2021 года составили 7,6 миллиарда рублей, что на 50 процентов больше уровня прошлого года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Звание «Почетный предприниматель Ленинградской области» по распоряжению губернатора Ленобласти получили:

- Анзор Бесланович Берсиров, директор общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СТ-Новоселье», Ломоносовский район

- Александр Александрович Коломенский, директор общества с ограниченной ответственностью «Регион», Подпорожский район

- Игорь Александрович Копаченя, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «НПО Норд инвест», Киришский район

- Матвей Валерьевич Раммо, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Аттика», Тосненский район.

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