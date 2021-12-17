Крупный пожар произошел на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021 года

Строящийся корабль загорелся на "Северной верфи" в Петербурге. "Фото: СОЦСЕТИ

Крупный пожар произошел на «Северной верфи» вечером в пятницу, 17 декабря, в Санкт-Петербурге. По сообщениям очевидцев из соцсетей, на юго-западе Северной столицы видно сильный дым. По предварительной информации, горит строящийся корабль. На место уже работает множество спасателей МЧС. В службе отказались комментировать подробности происшествия.

В пресс-службе «скорой» рассказали «КП-Петербург», что в пожаре есть пострадавшие. На месте дежурят несколько бригад медиков.

- Пока пожар не потушит, врачи будут работать на месте. Трое пострадавших. Тяжелых нет. Один в средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии. Двоих отправили в стационар, одному оказали помощь на месте, - уточнили «Комсомолке».

По информации источника «КП-Петербург» в экстренных службах, загорелась надстройка военного корвета «Проворный». Его готовят для Тихоокеанского флота.

- Пожар начался с ходовой рубки командного поста. Ранг пожара повысили до №4. Пострадал один спасатель МЧС, предварительно, с ожогами рук, его вывели с места тушения и передали медикам. Позже с пожара удалось эвакуировать два газовых баллона, - отметил источник «Комсомолки».