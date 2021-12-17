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Происшествия17 декабря 2021 20:43

168 спасателей МЧС, огонь на 800 «квадратах»: Как тушили крупный пожар на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021

Крупный пожар на военном корабле на «Северной верфи» локализовали за 4,5 часа
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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168 спасателей МЧС за 4,5 часа локализовали крупный пожар на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021. Фото: СОЦСЕТИ

168 спасателей МЧС за 4,5 часа локализовали крупный пожар на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывает, как тушили крупный пожар на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 17 декабря 2021 года. Огонь вспыхнул под конец рабочего дня, в 18:22, на военном корвете «Проворный». Корабль строят для нужд Тихоокеанского флота, его собирались передать в руки Минобороны РФ уже в 2022 году. По информации источника «КП-Санкт-Петербург» в экстренных службах, изначально огонь появился в надстройках судна.

Едкий дым распространился в юго-западе города. Фото: СОЦСЕТИ

Едкий дым распространился в юго-западе города. Фото: СОЦСЕТИ

- Пожар произошел в месте, где располагается ходовая рубка командного поста. Хорошо, что с места оперативно эвакуировали два газовых баллона, предотвратили взрыв, - отметил источник.

Почти сразу же появилась информация о пострадавших. Как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе Горстанции скорой медпомощи, травмы получили три человека. Однако госпитализация потребовалась только двоим. Позже источник уточнил, что среди пострадавших есть двое пожарных, у одного легкие ожоги, у другого средние. Происшествию достаточно быстро присвоили повышенный ранг сложности №4. На место стянули сначала 89 спасателей МЧС, а потом их число выросло до 168.

- Огонь успел распространиться на 800 квадратных метров, на место стянули дополнительные силы, - рассказывает источник «КП» в экстренных службах.

Наконец, к 22:00 жителю юго-запада города перестали жаловаться на едкий запах от пожара и заметили, что огонь сменился белым дымом – стихию укротили.

- Огонь локализовали в 22:49. Пожар в итоге тушили по 4-му номеру сложности. Потребовались 42 единицы техники и 168 человек личного состава, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар локализовали за 4,5 часа. Фото: СОЦСЕТИ

Пожар локализовали за 4,5 часа. Фото: СОЦСЕТИ

Вероятно, пожар будут ликвидировать на протяжении всей ночи. По факту происшествия прокуратура и СК проводят проверки, в том числе выясняют причины возгорания. Сейчас ясно, что военный корабль удалось сохранить. Но вопрос, в каком состоянии.

ЧППроисшествия: ЧП