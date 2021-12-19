«Ленинград» споет под елочкой за 15 млн рублей, Лобода - за 8,2 млн

Среди самых востребованных звезд на конец 2021 года - снова Светлана Лобода. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Декабрь - самое хлебосольное время для артистов. Особенно если сравнивать с прошлым годом, когда из-за пандемии многие звезды не смогли заработать столько, сколько планировали. В этот раз с корпоративами будет попроще: ограничения хоть и остались, но на веселье это не сильно отразится.

ВМЕСТЕ - БЮДЖЕТНЕЕ

- Наши заказчики - компании, и для них корпоративы крайне необходимы, - отмечает креативный директор агентства V-EVENTS Вахтанг Вахтангишвили. - Внутри бизнеса это сильный мотивирующий инструмент.

- Многие компании сейчас объединяются и проводят корпоратив вместе - так бюджетнее, - признается член Национальной ассоциации организаторов мероприятий и основатель event-агентства Private Case Павел Воронцов и добавляет, что из-за пандемии расценки артистов не изменились. -Звезды поделились на два лагеря: одни оставили свой привычный гонорар, у других он поднялся.

На корпоративах ждут и Зиверт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» решила узнать, за какие гонорары наши звезды готовы в этом году развлекать публику.

- 24 декабря - самая дорогая дата в этом году. Это касается не только топовых артистов, но и кавер-бендов, и ведущих. К их гонорару прибавляется еще 10-15 процентов. Например, Светлана Лобода стоит 100 тысяч евро, а в этот день пригласить артиста будет на 20 тысяч евро дороже, - рассказывает Вахтанг Вахтангишвили. - В ночь с 31 декабря на 1 января сумма гонорара увеличивается от 30 до 100 процентов. Но крайне мало артистов, которые согласны работать в эту дату.

В ТОПЕ - ЗИВЕРТ И ЛЕПС

Среди самых востребованных звезд на конец 2021 года, по словам создателей шоу, певцы Леонид Агутин, Григорий Лепс и певицы Полина Гагарина, Светлана Лобода. Из молодых - Зиверт. Большую популярность в корпоративном сегменте и частных торжествах набирают и артисты, которые не ротируются на радио. Например, джазовая певица Теона Контридзе (гонорар порядка 2 млн), пианист и композитор Кирилл Рихтер (стоимость выступления - от 1 млн рублей).

А вот запросов на популярных рэперов таких, как Oxxximiron и Гнойный, у петербургской публики нет. Зато пользуются спросом юмористки.

- Сейчас очень популярны девушки из Comedy Women - Екатерина Скулкина и Екатерина Варнава, - добавляет Вахтанг. - Они работают как ведущие.

ЗВЕЗДА ПО КАРМАНУ

Выступление певца из Петербурга Дениса Клявера, в команде которого семь человек, обойдется так же, как и в прошлом году, - 800 тысяч рублей, а с райдером - 1 млн рублей. Выступление с 31 декабря на 1 января дороже на 200 тысяч. Плюс оплата по безналичному расчету и плюс 6 процентов.

Вырос ценник у бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс. Она просит ни много ни мало - 1 млн рублей, а в новогоднюю ночь в два раза больше.

Денис Клявер один из немногих, кто согласен петь и в новогоднюю ночь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Журналист, писатель и ведущий Александр Цыпкин скрасит новогодний корпоратив меньше чем за 1 млн рублей. А вот Валдис Пельш и Михаил Шац готовы провести праздник за 1,5 млн рублей.

Петербургская группа IOWA споет за 2 млн рублей, а с 31 декабря на 1 - не меньше чем за 3,5 млн рублей. Стас Пьеха приедет на огонек 2,5 млн, а Глюкоза за 3 млн.

Часовое выступление Кристины Орбакайте стоит 4 млн рублей. Шоу Little Big - от 6 млн рублей. И это еще не самая высокая цена! Сергей Шнуров -самый дорогой артист на российской эстраде. Несмотря на то что «Ленинград» распался еще в 2018 году, рокер и его музыканты готовы собраться и спеть, но стоить это будет минимум 15 млн рублей.

ЛИТР АНТИСЕПТИКА ДЛЯ ЛОБОДЫ

Но мало заплатить гонорар звезде. У каждого артиста еще есть райдер. Вот, например, Светлана Лобода. Список условий исполнительницы хита «Твои глаза» занимает аж 14 листов. Поп-дива отдыхает до и после концерта только в пятизвездочных отелях в двухкомнатных президентских номерах или люксе не менее 80 квадратных метров. Просит, чтобы температура воздуха в помещении и гримерке не опускалась ниже 25 градусов!

Из еды в номер требует фруктовую нарезку из папайи, манго, инжира, яблок, винограда, персиков и абрикосов. От голубики, малины, ежевики, клубники и сухофруктов отказываться тоже не будет.

Помимо этого, звезда требует суточные в размере 200 евро, автомобиль представительского класса - «Роллс-Ройс» или «Мерседес» с перегородкой между водителем и пассажиром, WI-FI. А теперь можно и на концерт.

К этому времени в гримерке артистки уже все должно быть готово к ее появлению: четыре пары носков, шесть полотенец, целый литр антисептика и упаковка одноразовых перчаток.

После выступления Светлана ест овощи и морепродукты на гриле. Пьет морковно-яблочный фреш, красное вино минимум за 21 тысячу рублей, шампанское за 20 тысяч и джин за 5 тысяч.

Также на площадке, где она выступает, должно быть 25 экспресс-тестов на COVID-19 и все, кто как-либо контактируют с ней, должны иметь отрицательный ПЦР-тест.

Шнуров вернется на сцену минимум за 15 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЕДРО ЧЕРЕШНИ ДЛЯ IOWA

А вот у группы IOWA запросы скромнее: лететь на выступление можно и эконом-классом, а жить в четырехзвездочной гостинице, но с трехразовым питанием.

- Обязательно сеанс массажа для Екатерины (заранее согласовывается с администратором группы), возможна необходимость в фониаторе, визажисте-стилисте, - указано в райдере группы.

В гримерке требуют мясные и сырные деликатесы, золотой ром, фруктовую тарелку (с мая по август - ведро черешни), обязательно шоколад с орехами и многое другое.

У кого еще какие расценки?

Авраам Руссо - 1,5 млн рублей

Дмитрий Шепелев - 1,5 млн рублей

Наргиз и Юлия Савичева - 2 млн рублей

«Сплин» - 3 млн рублей

Глюкоза - 3 млн рублей

«Дискотека Авария» - 3,8 млн рублей