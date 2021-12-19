В Мурино на одном перекрестке произошло массовое ДТП из-за гололеда

Участниками аварии стал и общественный транспорт. Фото: vk.com/murinotoday

В Мурино раскидало несколько иномарок на скользкой дороге. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, на пересечении Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара случилось сразу восемь аварий, в том числе с участием общественного транспорта.

В паблике «Мурино сегодня» в соцсети «Вконтакте» рассказывают, сперва на перекрестке столкнулась маршрутка с автомобилем Skoda, затем в нее влетел Nissan. Через несколько минут такси столкнулась с внедорожником, еще две маршрутки въехали в иномарки на этом участке дороги. Всего насчитывают восемь аварий.

Несколько часов водители пострадавших авто ждали полицию. Фото: vk.com/murinotoday

- Маршрутки, которые стоят сейчас на дороге и ждут ГИБДД, в Мурино. Из-за того, что они сошли с маршрута, транспорта не хватает, - жалуются жители города.

К слову, ГИБДД участники аварии ждут уже пять часов. Пока полиция еще не приехала. Зато на месте сотрудники МЧС. Они собираются посыпать скользкую дорогу. О пострадавших людях информации нет.