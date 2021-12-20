Маршрут и расписание ДедМоробуса 2021 в Санкт-Петербурге: Как можно увидеть и где делает остановки

Маршрут и расписание ДедМоробуса в Петербурге в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Ярко-красный ретроавтобус вновь вернулся на улицы Санкт-Петербурга, чтобы подарить праздничное настроение всем вокруг. Автобус украшен гирляндами и еловыми ветками, а внутри главные пассажиры - Деды Морозы. Публикуем маршрут и расписание ДедМоробуса 2021 в Санкт-Петербурге, чтобы каждый смог увидеть это предновогоднее чудо и послушать зажигательную музыку в исполнении Волшебников.

Новогодний ДедМоробус будет курсировать по Петербургу с 21 по 30 декабря 2021 года. Его пассажиры - целый оркестр Дед Морозов и их помощники Елка и Петрушка. Каждый день в 16:00 праздничный автобус будет отправляться от главного входа в ТЦ "Галерея" на Лиговском проспекте, дом 30, и кататься по центру города вплоть до 21:00 часов.

Праздничный автобус можно увидеть каждый день с 21 по 30 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычно Деды Морозы держат свой маршрут в секрете. Однако, традиционно автобус курсирует от ТЦ "Галерея" по Невскому проспекту до Исаакиевской площади, а оттуда обратно до "Галереи". Еще один маршрут - от "Галереи" до Стрелки Васильевского острова и обратно.

По пути Волшебники делают остановки. Одна из таких обычно напротив Гостиного двора и других городских достопримечательностей. Там Деды Морозы устраивают представление. Поют праздничные песни, играют на музыкальных инструментах новогодние хиты и раздают сладкие подарки прохожим детям и взрослым и фотографируются.

Такое шоу ни в коем случае нельзя пропускать, потому что бывает оно лишь раз в году.

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