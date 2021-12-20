Штрафы для безбилетников в электричках в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года: Сколько придется платить за проезд "зайцем"

Штрафы для безбилетников в электричках в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Ездить "зайцем" в электричках теперь станет очень дорого. Северо-западная пригородная компания повысила штрафы для безбилетников в электричках в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года. Рассказываем, сколько придется заплатить, если поймают в Петербурге или Ленинградской области без билета.

С 1 января 2022 года размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа в электропоездах категории "Стандарт" (традиционные электропоезда) составит на территории Санкт-Петербурга – 1 075 рублей, в Ленинградской области – 1 390 рублей.

Ездить "зайцем" в электричках категории "Комфорт" будет еще дороже. В Санкт-Петербурге штраф составит 1 100 рублей, а в Ленинградской области - 1 400 рублей.

Больше всего штраф составит за безбилетный проезд в "Ласточке". В Петербурге штраф - 1 250 рублей, в Ленинградской области - 1 580 рублей.

Учитывая, что скоростные электрики ходят и о Новгорода, то нелишним стоит знать меру наказания и там. Для Новгородской области штраф составит 1 900 рублей (1 750 для обычного пригородного поезда).