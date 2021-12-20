Базара нет: В администрации Петербурга объяснили, почему точки по продаже новогодних елок не открылись в срок

Елочные базары не открылись в Петербурге в обещанное время. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 20 декабря должны были открыться 82 елочных базара. И если вы сегодня планировали купить новогоднее дерево домой, спешим разочаровать: базаров нет! Корреспонденты «КП-Петербург» обошли утром и днем несколько адресов из официального списка Смольного, но на них даже намека на торговлю не было. В администрации города рассказали, что же произошло и почему елочные базары в Петербурге не открылись в срок.

- Да, сезон начался сегодня, но это возможность, право для предпринимателей начать торговлю на своих точках. А в какой именно день - это зависит от их бизнес-процессов, - пояснили «КП-Петербург» в комитете имущественных отношений.

Речь о базарах, анонсированных городской администрацией. Есть и другие. На частных территориях елки продавать все же начали. Например, такой базар открылся рядом с метро Купчино, у торгового центра.

КОНКРЕТНО

Легальных способов торговать елками в Петербурге всего три:

- на одном из адресов, согласованных администрацией Петербурга;

- на районной ярмарке;

- на частной территории, по договоренности с собственником.

Если торговля елками появилась на месте, которое не попадает ни под одну из этих трех возможностей - значит, предприниматель занимается этим незаконно.

Происхождение деревьев тоже должно быть законным. Вырубить их просто так и продавать нельзя. На руках у продавца должен быть договор с лесным хозяйством или питомником, акт приема-передачи деревьев и еще пакет документов. Это подтвердит, что ели вырастили специально на продажу и заменят новыми.