Базара нет: В администрации Петербурга объяснили, почему точки по продаже новогодних елок не открылись в срок

Елочные базары не открылись в Петербурге в обещанное время.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Санкт-Петербурге 20 декабря должны были открыться 82 елочных базара. И если вы сегодня планировали купить новогоднее дерево домой, спешим разочаровать: базаров нет! Корреспонденты «КП-Петербург» обошли утром и днем несколько адресов из официального списка Смольного, но на них даже намека на торговлю не было. В администрации города рассказали, что же произошло и почему елочные базары в Петербурге не открылись в срок.
- Да, сезон начался сегодня, но это возможность, право для предпринимателей начать торговлю на своих точках. А в какой именно день - это зависит от их бизнес-процессов, - пояснили «КП-Петербург» в комитете имущественных отношений.
Речь о базарах, анонсированных городской администрацией. Есть и другие. На частных территориях елки продавать все же начали. Например, такой базар открылся рядом с метро Купчино, у торгового центра.
КОНКРЕТНО
Легальных способов торговать елками в Петербурге всего три:
- на одном из адресов, согласованных администрацией Петербурга;
- на районной ярмарке;
- на частной территории, по договоренности с собственником.
Если торговля елками появилась на месте, которое не попадает ни под одну из этих трех возможностей - значит, предприниматель занимается этим незаконно.
Происхождение деревьев тоже должно быть законным. Вырубить их просто так и продавать нельзя. На руках у продавца должен быть договор с лесным хозяйством или питомником, акт приема-передачи деревьев и еще пакет документов. Это подтвердит, что ели вырастили специально на продажу и заменят новыми.