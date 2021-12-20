Кота Осю из музея Анны Ахматовой отправили на пенсию из-за проблем со здоровьем

На посту в музее Ося оставил двоих предшественников. Фото: Музей Анны Ахматовой

Музейный кот по кличке Ося ушел на заслуженную пенсию. Усатый больше десяти лет был хранителем в Фонтанном доме и теперь сложил свои полномочия.

- Ося поживает хорошо, можно даже сказать, замечательно. Как подлинно музейный кот на пенсии, больше всего времени он проводит в комнате, где книжные шкафы, старинные письменные столы и буфет. Любит дремать на окне. Скучает, конечно, по саду, - рассказали в музее Анны Ахматовой.

Стоит отметить, что у Оси были поклонники, а после истории с пропажей котика их стало еще больше.

Кота забрала себе сотрудница музея. Фото: Музей Анны Ахматовой

В музее Анны Ахматовой объяснили, почему отправили своего старейшего хранителя на заслуженный отдых: пусть котейка и украл сердечки многих посетителей, но питомец испытывает трудности со здоровьем.

- У Оси проблемы с сердцем, тромбоэмболия. После его возвращения через две недели у кота случился еще один приступ, поэтому одна из сотрудниц предложила его забрать к себе. Так ей будет удобнее возить Осю к ветеринару, - пояснила пресс-секретарь музея Анны Ахматовой Анастасия Озерская.

Пока музей не намеривается брать новых котов. Тем более у Оси осталось два последователя - коты Иннокентий и Персик. Они младше 16-летнего Оси, но давно живут среди экспонатов.

Напомним, история с пропажей Оси произошла осенью этого года. Котика унесла прохожая, когда тот сидел в арке Фонтанного дома. Три дня пушистика искали волонтеры и сотрудники, после чего Осю все-таки вернули. В музее кот прожил больше десяти лет. Рыжий служитель назван в честь Бродского. Есть легенда: поэт предсказал, что после смерти вновь явится на землю в облике рыжего кота. И рыжий кот пришел в музей Анны Ахматовой, которую Бродский считал своей наставницей.