Снега так много, что его просто некуда девать: в Комитете по благоустройству рассказали об уборке Петербурга

В Петербурге за три недели выпала месячная норма осадков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снег и уборка Петербурга от него - тема №1 уже последние три недели. Начиная с конца ноября город то и дело засыпает белой пургой. Коммунальные службы стараются, но кое-где явно проигрывают в борьбе с природой. Почему так получается, на брифинге во время показательной очистки Ковенского переулка рассказал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Вадим Мизюкин.

- В «каменном мешке», в центре, скорость уборки снега намного ниже, чем на Светлановском проспекте или на Просвещения. Там гораздо проще убирать. Есть улицы, где снег сдвигается в сторону, укладывается на обочину. А здесь - 100% вывоз. Снег еще с крыш скидывают, он остается, когда припаркованные машины отъезжают. Приходится по нескольку раз убирать одну и ту же улицу.

С начала зимы убрали почти миллион"кубов" снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сначала убираются первостепенные улицы и главные магистрали, а потом техника и дворники уходят на второстепенные. Здесь чаще приходится махать лопатой, выгребая снег из-под припаркованный машин. При этом ночные смены у коммунальщиков активнее, чем дневные. Так как дороги пустые и убирать проще. Но снегопады не отступают, к 20 декабря в городе уже выпала месячная норма осадков. В день с дорог города вывозят около 45 тысяч «кубов» снега, но последствия того первого, самого сильного снегопада все еще не устранены.

В центре убирать труднее, чем в спальных районах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Были сложности с вывозом - аномальный снегопад. Когда выпало 20 сантиметров осадков, его сгрести было некуда. 3-5 сантиметров мы бы даже не заметили, а такой объем просто не «прожевать», - заявил чиновник.

При этом пункты приема снега уже приняли с конца ноября почти миллион кубометров. И вскоре будут заполнены.

- А зима только началась, - отметил Вадим Мизюкин.