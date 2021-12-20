Петербуржцы не смогут воспользоваться туристическим кешбэком за отдых в Ленобласти в январские каникулы

Одним из популярных направлений стал Выборг. Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство туризма России вновь объявило о возобновлении программы кешбэка в январе. Ее суть заключается в том, чтобы возвращать до 20% от потраченных сумм за отдых по стране. Вот купили вы тур-экскурсию в Выборг или Гатчину - за билет и даже гостиницу сможете оформить возврат. Мелочь, а приятно.

Однако, не спешите радоваться, воспользоваться программой вы не сможете на январских каникулах. Продажи туров стартуют только 18 января и продлятся до 12 апреля, рассказали в администрации Ленинградской области.

- Сейчас проходит четвертый этап программы «Туристический кешбэк». Купить путевки и забронировать гостиницы со скидкой можно было до 31 августа. Отправиться в путешествие — с 1 октября по 24 декабря 2021 года. В январе 2022 года стартует 5 этап программы, - пояснили в пресс-службе Администрации региона.

Но это не мешает планировать поездки уже сейчас. Например, есть сразу несколько мест в регионе, которые пользуются огромной популярностью у туристов, да и у самих петербуржцев. Среди них Выборг, Гатчина, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Лодейное Поле, Старая Ладога, Всеволожский и Приозерский районы. Востребованы походы, круизы, экскурсионные поездки по культурным, историческим, природным достопримечательностям, развивается гастрономический туризм.

- Отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно планировать культурно-познавательные поездки и, конечно, оно подходит для оздоровительного санаторного отдыха. В следующем году с октября запланирован и осенний этап программы, - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

К слову, итоги программы «Туристический кэшбек» в 2021 году еще не подведены, но по предварительным подсчетам, Ленинградскую область посетили не меньше трех тысяч туристов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 1031 турист посетил Ленобласть по программе туристического кешбека;

- 35,5 миллионов рублей они потратили;

- 5,6 миллионов рублей составила сумма возвратов.

КСТАТИ

Петербург тоже участвует в пятом этапе программы. Поэтому если захотите взять экскурсию по родному городу – то тоже можете рассчитывать на скидку в 20%.

НА ЗАМЕТКУ

Как вернуть деньги?

Все доступные предложения будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф. Там можно приобрести, как пакетный тур, где все включено, или отдельно бронировать отели и автобусы с поездами, купить путевку в санаторий. В общем, вариантов масса не только по Ленинградской области и Петербургу, но и по всей России.

Есть еще один нюанс – покупки путевки должны проводиться через карту «Мир». Деньги вам вернут в течение пяти дней, это будет 20% от суммы, но не больше 20 тысяч рублей. Расчет компенсации прост: за тур, цена которого не превышает 49 999 рублей, вернут 5000 рублей. Тем, кто потратил от 50 000 до 74 999 рублей, можно рассчитывать на возврат 10 тысяч рублей. Для путевок дороже 75 000 рублей предусмотрена компенсация в 15 тысяч рублей.