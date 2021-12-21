Режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина унизила актера Шевелькова, назвавшего фильм помойкой

Светлана Дружинина заявила, что не знает такого артиста Фото: Олег ЗОЛОТО

Режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина отреагировала на резкие слова актера Владимира Шевелькова, назвавшего фильм, в котором он сам снялся, помойкой. Во время интервью «Экспресс-газете» артист вспомнил свои взаимоотношения с Дружининой, после чего разнес картину.

- Я слишком много про ту помойку уже сказал. Вы даже не представляете, насколько я не люблю этот фильм. Какие шансы Светлана Дружинина мне дала? Наоборот - все отобрала! Это мы Светлане Сергеевне дали шанс проявить себя, согласившись у нее сниматься, - неожиданно заявил Шевельков.

Светлана Дружинина обычно не реагирует на скандалы вокруг картины и своей личности. Как правило, режиссер довольно снисходительно относится к критике в отношении себя. Не стала Дружинина изменять себе и в этот раз. В своем комментарии "КП-Петербург" она фактически унизила артиста.

Дружинина и Боярский на съемках фильма "Гардемарины"

- Я не знаю, кто такой актер Шевельков, мне это неинтересно, - сухо заявила "КП-Петербург" Дружинина про артиста, который снимался в ее фильме "Гардемарины".

При этом Светлана Дружинина всегда почтительно отзывается о Михаиле Боярском. К юбилею артиста она рассказывала "КП-Петербург", как переживала за актера, когда он пережил клиническую смерть.