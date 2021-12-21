ДедМоробус начал курсировать в Петербурге в преддверии Нового года

ДедМоробус дарит праздничное настроение и взрослым, и детям. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый год - это возможность загадать самое сокровенное желание самому главному волшебнику страны. Но, как говорится, один Дед Мороз - хорошо, а семь еще лучше!

На радость петербуржцам по городу в предновогоднюю пору уже больше пяти лет разъезжает красочный ретро-автобус. 2021 год не стал исключением, 21 декабря на улицах города появился светящийся автобус, на котором большими красными буквами выведена надпись - ДедМоробус.

Сказочные персонажи, разъезжающие на автобусе по городу, уже стали доброй традицией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все потому, что внутри спрятано настоящее чудо, семь Дед Морозов, которые умеют не только желания исполнять, но и на музыкальных инструментах играть.

Оркестр по пути делает остановки и играет для случайных прохожих. Фото: Артем КИЛЬКИН

Увидеть добрых волшебников можно с 21 по 30 декабря на улицах города с 16:00 до 21:00.

Внутри ДедМоробуса царит волшебная атмосфера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Маршрут ретро-автобуса начинается у Площади Восстания.

Репертуар у дедушек - только хиты! Фото: Артем КИЛЬКИН

Ходят легенды, что тот, кто увидит ДедМоробус точно не останется без капельки счастья в Новом году.