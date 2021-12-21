Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 15:15

ДедМоробус начал курсировать в Петербурге в преддверии Нового года

Его пассажиры - целый оркестр волшебников
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ДедМоробус дарит праздничное настроение и взрослым, и детям.

ДедМоробус дарит праздничное настроение и взрослым, и детям.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый год - это возможность загадать самое сокровенное желание самому главному волшебнику страны. Но, как говорится, один Дед Мороз - хорошо, а семь еще лучше!

На радость петербуржцам по городу в предновогоднюю пору уже больше пяти лет разъезжает красочный ретро-автобус. 2021 год не стал исключением, 21 декабря на улицах города появился светящийся автобус, на котором большими красными буквами выведена надпись - ДедМоробус.

Сказочные персонажи, разъезжающие на автобусе по городу, уже стали доброй традицией.

Сказочные персонажи, разъезжающие на автобусе по городу, уже стали доброй традицией.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Все потому, что внутри спрятано настоящее чудо, семь Дед Морозов, которые умеют не только желания исполнять, но и на музыкальных инструментах играть.

Оркестр по пути делает остановки и играет для случайных прохожих.

Оркестр по пути делает остановки и играет для случайных прохожих.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Увидеть добрых волшебников можно с 21 по 30 декабря на улицах города с 16:00 до 21:00.

Внутри ДедМоробуса царит волшебная атмосфера.

Внутри ДедМоробуса царит волшебная атмосфера.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Маршрут ретро-автобуса начинается у Площади Восстания.

Репертуар у дедушек - только хиты!

Репертуар у дедушек - только хиты!

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ходят легенды, что тот, кто увидит ДедМоробус точно не останется без капельки счастья в Новом году.

КАРТИНА ДНЯ