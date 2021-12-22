Работа кафе и ресторанов в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге: какие ограничения действуют и нужен ли qr-код

Работа кафе и ресторанов в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга пошло на встречу горожанам и рестораторам, слабив ограничения на время новогодних праздников. Однако, ненадолго. Рассказываем, как будет организована работа кафе и ресторанов в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге, нужны ли будут QR-коды и можно ли будет гулять всю ночь в Новый год.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

В новогоднюю ночь 2022 жители и гости Санкт-Петербурга смогут гулять по полной. Правительство города разрешило работать кафе, ресторанам и барам всю ночь без ограничения. При этом отправиться в заведение смогут все, даже те, у кого нет QR-кода или другого документа об иммунизации, так как введение QR-кодов перенесено на 2 января 2022 года.

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Также правительство Петербурга перенесло введение QR-кодов в заведениях общепита и розничной торговли с 27 декабря 2021 года на 2 января 2022 года. Поэтому перед Новым годом горожане еще смогут спокойно встретиться с друзьями и купить подарки родным и близким. А уже со 2 января отправиться в кафе, бар или ресторан могут только те, у кого есть QR-код, ПЦР-тест сроком не более 48 часов.

Что касается работы заведений, то кроме новогодней ночи они могут работать только с 6 часов утра до 23 часов вечера.

Кроме того, с 1 января увеличится наполняемость кинотеатров с 50 процентов до 75 процентов.