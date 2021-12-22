Сильная метель накроет Петербург 23 декабря

Мощный снегопад накроет Петербург 23 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Только Санкт-Петербург оправился от снегопадов, улицы и крыши расчистили, как снова на город надвигается метель. МЧС Северной столицы предупредило о том, что 23 декабря 2021 года города на Неве вновь превратится в одно сплошное белое царство. Мощная метель накроет Северную столицу, а сильный ветер будет сбивать с ног на обледенелых дорогах.

- 23 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель. Порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду, - рассказали в управлении МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

При этом, в городе значительно потеплеет. С 13-15 градусов ниже нуля в ночное время температура воздуха поднимется до минус 2-4 градусов днем. Из-за такого резкого температурного перепада на дорогах образуется гололед. Поэтому автомобилистам и пешеходам надо будет быть аккуратнее.

Мести в городе будет целый день и всю ночь. Метель утихнет лишь к утру 24 декабря. А днем продолжит идти небольшой снежок.