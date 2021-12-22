Автомобиль в максимальной комплектации — ваш выбор. Фото: пресс-служба Фольксваген Центры ВАГНЕР.

«Полный фарш» — часто встречающееся универсальное обозначение в разговорной речи клиентов максимально возможной или около того комплектации любого автомобиля. Как и многие народные термины, он весьма точный, ведь даже максимальная комплектация есть разновидность стандартного оснащения. Пусть и очень богатого оснащения. И всегда есть опции, которые остаются опциями и не входят в базовую «максималку».

Мы исходим из почти 20-летнего опыта продаж новых и подержанных автомобилей и вывели некоторые закономерности в оснащенности с дальнейшей жизнью авто и ощущениями владельца.

Факт первый — максимальные комплектации перемещают вас вперед во времени.

И в этом легко убедиться. Как правило, автомобили в шоурумах Фольксваген Центров Вагнер представлены в комплектациях из верхнего ценового диапазона. Они демонстрируют то, до чего дошла техника — насколько в отрыве новые модели от среднестатистических на дорогах. В шоурум нужно прийти хотя бы за этим, воочию оценить то, что предлагается и насколько великолепным может быть новый автомобиль в тест-драйве, на ходу — в процессе, когда все эти опции применяются. Владение такой машиной возводит в абсолют чувство нового автомобиля. Вы в современности и точка. У вас есть то, что является ближайшим будущем гражданского автомобилестроения по версии инженеров из Вольфсбурга.

Факт второй — максимальная комплектация — это про технику, а не про маркетинг.

Ну вы знаете эту историю: когда-то давно в эпоху зеленых деревьев машины делали инженеры, а сейчас маркетологи. Мол, переплачивать то не за что. Но взгляните предметно на «упаковку», например, Volkswagen Tiguan: двигатели одного и того же объема «выдают» 180 или 220 л.с. — разница 19%. Что выражается почти в двухсекундной разнице разгона до 100 км/ч — разница уже 25%! И это конструктивно разные двигатели. Например, если вы много ездите по трассе, то эти возможности раскроются как раз там, где они нужны.

Это касается и всего остального. Цифровой кокпит с управлением в логике смартфонов и планшетов, эстетически и физически приятные кресла, «умная» оптика, контроль движения по полосам, предупреждение столкновений и десятки других практичных функций. Например, панорамная крыша — больше света в салоне. Трехзонный климат-контроль — индивидуальный комфорт для всех в салоне. Есть у Volkswagen и откровенно «здоровые» опции, например, салонный фильтр пыльцы. Которой в Петербурге в летний период в воздухе, мягко говоря, немало.

Действительно, автомобили сейчас делают не только инженеры, но и разработчики систем искусственного интеллекта, исследователи безопасности движения, эргономисты, лучшие дизайнеры. И все это про технологии. Словом, если хотите максимально «инженерный» авто — максимальные комплектации ваш выбор.

Факт третий — максимальная комплектация делает ваш автомобиль более ликвидным.

Это может быть известно и на личном опыте — интерес к хорошо оснащенным автомобилям на вторичном рынке всегда высок. Моральное устаревание в данном случае наступает куда позже. Кстати, и здесь техническая составляющая Volkswagen, работающая на безопасность, также влияет на состояние автомобиля. Чем больше систем активной безопасности в авто, тем меньше шансов повысить амортизацию непредвиденными маневрами других участников движения. Эпоха растущего трафика на дорогах требует растущего контроля за дорожной обстановкой, с которой электроника справляется, как минимум, быстрее человека.

Факт четвёртый, имиджевый — комплектация определяет статус больше, чем модели в своем диапазоне.

Спорно? Отнюдь. Мода на более старшие модели в линейке, но в комплектации «барабан» (еще один меткий народный термин) прошла. Более того, со-платформенные автомобили разных брендов, могут отличаться в соотношении цена/комплектация чуть ли не в обратной пропорции. Отличный пример здесь — Volkswagen Touareg, который может предложить в своем бюджете больше опций, нежели «люксовые» конкуренты. Но не важно, что вы выбираете. Например, набор опций максимальной комплектации Volkswagen Polo делают его в своем сегменте выдающимся — от динамики и расхода до комфорта в салоне и управляемости.

Факт пятый — приобретение.

Максимальные комплектации в наличии есть чаще, нежели минимальные. Поэтому удовольствие от покупки последует незамедлительно, сделку можно провести одним днем.

Приезжайте в шоурумы официальных дилеров Volkswagen Фольксваген Центров Вагнер, знакомьтесь с автомобилями XXI века, тестируйте их и выбирайте ваш идеальный Volkswagen. До встречи!

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

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