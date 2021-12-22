Алексей Корабельников стал самым молодым вице-губернатором Петербурга

Алексей Корабельников женат, воспитывает двоих детей. Фото: СОЦСЕТИ

На последнем заседании депутаты Петербурга согласовали на пост вице-губернатора Алексея Корабельникова, который ранее возглавлял городской комитет финансов. После повышения чиновник продолжит заниматься инвестициями и казной. В свои 34 года Корабельников сделал головокружительную карьеру и стал самым молодым вице-губернатором региона.

Алексей Корабельников родился в Ленинграде в семье ученого. В 2009-м окончил экономический факультет СПбГУ. Стажировался в Лондоне. Еще до окончания вуза устроился в крупную консалтинговую компанию, в которой за четыре года дорос до топ-менеджера.

На чиновничью тропу Корабельников ступил в 2014 году: 27-летнего специалиста сходу назначили советником вице-губернатора по финансовым вопросам, а спустя год повысили до главы профильного комитета.

- Причина столь бурной карьеры неясна - то ли это лобби бывшего губернатора Полтавченко, то ли Корабельников действительно очень талантливый чиновник. В первом случае он не просто не пошел бы на повышение, а вряд ли сохранил бы свой пост, - рассуждает политолог Александр Конфисахор.

Тогда, как вспоминает спикер Заксобрания Александр Бельский, к назначению отнеслись с опаской. Коллеги из Смольного полгали, что у молодого чиновника просто не хватит опыта, чтобы потянуть такую должность.

- Алексей Корабельников настоящий профессионал, с которым, несмотря на его возраст, советуются более опытные люди. У него острый ум. Его рачительность идет впереди него. Теперь в работу Алексея Алексеевича, помимо цифр, войдет и эмоциональная составляющая, и, уверен, он будет смотреть на вещи еще шире, чем на посту председателя комитета. Он обещал, что останется таким же открытым - вице-губернатором, ездящим на велосипеде, - отметил Бельский.

Корабельников пообещал после вступления в должность уделять особое внимание доходам, привлечению инвестиций и оптимизации затрат.

КСТАТИ

Есть квартира, но нет автомобиля

Согласно декларации о доходах за 2020 год, Алексей Корабельников женат, воспитывает двоих детей. Вместе с супругой чиновник владеет квартирой площадью 130 квадратов, еще 60 метров жилья находятся в пользовании. Автомобиля у Корабельникова нет, но чиновник не брезгует велосипедом и общественным транспортом. При этом на жену Корабельникова записан «Мерседес». За прошлый год доход бывшего председателя Комфина составил 5 миллионов рублей, но в лучшие времена он зарабатывал втрое больше.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Сегодня депутат Валерий Гарнец соберет комиссию с участием глав Жилкома и Комблага. На повестке - упущения и выводы по итогам уборки снега в городе.

- Жилищные программы продлят до 2026 года. По словам представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, «это подарок жителям к Новому году». На программы ранее планировали потратить 56 миллиардов рублей. В «Молодежи - доступное жилье» участвуют 17 тысяч человек, в программе расселения коммуналок - 19 тысяч человек, в долгосрочном жилищном кредитовании - 6 тысяч человек.