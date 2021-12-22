В Петербурге заработала новогодняя почта. Фото: Анна Горенкина.

ДЛЯ САМЫХ БЛИЗКИХ

Помните старые добрые новогодние открытки? Как приятно было получать поздравления, читать пожелания близких и, конечно, разглядывать удивительные иллюстрации на лицевой стороне. В рамках художественного проекта «Лахта в арт-фокусе» у нас снова появилась уникальная возможность подарить родным и друзьям чудесное праздничное настроение.

22 декабря на базе информационных центров «Городского туристско-информационного бюро» начали работу пять специальных новогодних пунктов с бесплатными открытками и фирменными ящиками Почты России. Одновременно открылся онлайн-вернисаж проекта для отправки посланий через Интернет на сайте «Комсомольской правды».

Волшебная ночь. Автор: Ольга Квашнина.

Открытки бесплатно доставят в любую точку страны. Организаторы проекта заберут их из пунктов, а также распечатают тексты из онлайн-формы, наклеят марки и передадут почтальонам. Каждое послание будет уникальным и адресным, ведь вы сами составляете текст и выбираете картину, которая лучше всего выразит ваши чувства. Такой памятный подарок сохранит теплые слова и будет напоминать о том, что вы всегда рядом с близкими, даже если вас разделяют часовые пояса и тысячи километров. Проект инициирован и реализован при поддержке ПАО «Газпром».

Солнечный день. Автор: Вячеслав Беречинский.

ДАРИТЕ АТМОСФЕРУ!

Новогодние открытки, которые можно отправить близким, особенные: специально для художественного проекта «Лахта в арт-фокусе» пять петербургских художников создали картины с городскими видами и праздничной атмосферой. Полюбоваться ими и больше узнать об авторах можно на виртуальном вернисаже на сайте «Комсомолки».

Участниками сюжетов стали жители – взрослые и дети, а также их питомцы, которые радуются зиме и готовятся в Новому году и Рождеству. А главный герой – сам город на Неве, особенно его новые достопримечательности – «Лахта Центр», а также стадион «Газпром Арена», Западный скоростной диаметр и Вантовый мост через Корабельный фарватер. На изображениях также можно найти Тучков мост, Исаакиевский собор и Петропавловскую крепость.

Художники, создавшие картины для открыток, работают в разных жанрах и техниках: от акварели, акрила и пастели до цифровой графики. «Волшебная ночь» Ольги Квашниной или «Солнечный день» Вячеслава Беречинского – каждый сможет найти картину, художественные образы которой смогут лучше всего подчеркнуть слова открытого письма.

- У города на Неве множество обликов и настроений, но он всегда остается притягательным и загадочным. И одна из причин такого магнетизма – уникальный архитектурный ансамбль, который, даже меняясь, сохраняет свой культурный код, - говорит Вячеслав Беречинский.

Зиме дорогу! Автор: Анастасия Мамошина.

Из окон мастерской художника в мансарде на Васильевском острове открывается вид на «Лахта Центр».

- Это знаковое архитектурное сооружение, которое отлично вписалось в облик Санкт-Петербурга и уже стало новым символом города, как в свое время дерзкая Эйфелева башня стала символом Парижа. И как модернисты, продвигавшие новое видение в искусстве и получившие признание десятилетие спустя, - добавляет автор.

На городском скетче «Зиме дорогу!» Анастасия Мамошина запечатлела последние дни навигации и первый снег в фарватере Невы. А вдохновением для работы «Это будет хороший год» Екатерины Хозацкой послужили знаменитые петербургские крыши и мансарды. Художница Алиса Юфа в ироничной манере книжной иллюстрации отразила динамичный трафик города накануне праздника: «Скоро Новый год».

- Я очень много рисую город – его дома, улицы, людей. В Петербурге, среди такой архитектуры и истории невозможно не творить. Здесь всегда есть сюжеты и герои, нужно только присмотреться: на прогулке, в кафе, в парках, на берегу залива», – рассказывает Алиса Юфа. Художница специализируется на графике, в том числе компьютерной, участвует в выставках в России и за рубежом. И создает оригинальные иллюстрации к детским книгам – в искренней, трогательной и немного ироничной манере.

Это будет хороший год. Автор: Екатерина Хозацкая.

НА ЗАМЕТКУ

Как отправить новогоднее поздравление

Открытки-картины уже готовы разлететься по всей России вместе с поздравлениями и самыми теплыми пожеланиями. Вам нужно лишь выбрать, каким способом вы хотите отправить послание.

Скоро Новый год. Автор: Алиса Юфа.

Приходите в один из пяти туристских инфоцентров и заполняйте открытку вручную. Теплые слова, написанные вашей рукой, обязательно согреют и порадуют родных. «Новогодняя почта» работает по адресам:

1. Санкт-Петербург, Садовая улица, 14/52

2. Санкт-Петербург, Садовая улица, 37

3. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 1А

4. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 10 к.1

5. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, вход со стороны Александровского сада.

Если у вас не хватает времени подписать открытку лично или вы живете не в Петербурге, вы все равно можете отправить новогоднее поздравление! Посетите виртуальный вернисаж, выбирайте иллюстрацию и отправляйте послание родным и друзьям на сайте проекта - оно тоже превратится в настоящую почтовую открытку.